Skutečně účinné sankce na Severní Koreu může uvalit jedině Čína

Situaci nastiňuje graf analytické společnosti Statista, z něhož je na první pohled patrné, že zásadní sankce na Severní Koreu může uvalit jedině Čína. Severní soused komunistické Koreje, který už také začátkem týdne vůči Pchjongjangu uplatnil sankce, je zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Severokorejců.

Celých 85 procent veškerého dovozu v roce 2015 pocházelo z Číny a 83 procent vývozu podle údajů Massachusettsského Institutu pro Technologie (MIT) směřovalo do Číny.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!