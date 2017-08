Vědci uklidňují svět: Kim rakety nevyvíjí, jen straší cizí technikou

Ukrajinský výrobce raket Južmaš připustil, že Severní Korea za nenadálé pokroky ve vývoji balistických střel vděčí právě jeho technologiím - jak už také upozornila studie Mezinárodního institutu strategických studií (IISS). Ukrajinská vláda i Južmaš (zkratka názvu Južnyj mašinostrojitělnyj zavod) sice odmítají, že by si s despotickým režimem jakkoli zadali, výrobce raket nicméně nevyloučil, že se k Severokorejcům dostaly kopie jeho raketových pohonů.

Poradce IISS pro otázky raketové obrany Michael Elleman řekl deníku New York Times, že pohony nových severokorejských raket středního i dlouhého doletu zřejmě pocházejí ze zásob Južmaše a na komunistickou část korejského poloostrova je ilegálně prodali obchodníci se zbraněmi. Južmaš se poukazy na příbuznost pohonů severokorejských raket s těmi vlastními ani nepokouší odmítat. „Asi se je někde podařilo okopírovat,“ připouští šéfkonstruktér Alexandr Děgťarjov.

Pro možnost, že Severní Korea ve skutečnosti žádné rakety nevyvíjí, nýbrž komponenty včetně pohonů dováží a zbraně posléze jen montuje, se vyslovuje i Robert Schmucker, profesor raketových technologií z Technické univerzity Mnichov. Vypracoval podrobnou analýzu všech raket, které Pchjongjang dosud předvedl. Schmucker v souvislosti s odpálenými raketami nemluví o testech, nýbrž o manifestačních odpalech. Pokud by se zemím, z nichž komponenty pocházejí, podařilo dodávky Severokorejcům zarazit, starty dalších raket by tím podle Schmuckera Pchjongjangu ztížily či jim dokonce zamezily.

Sedm severokorejských raket odpovídá kategorii Scud

Schmucker a jeho spolupracovník Markus Schiller z fotografií, drah letu a dalších údajů analyzovali zhruba sto raket, které Severní Korea vypálila od roku 1984. Porovnali je se střelami z jiných zemí a zjistili, že sedm severokorejských střel odpovídá raketám třídy Scud z ruské Makajevovy konstrukční kanceláře. Původ v někdejším ruském impériu připisuje Schmucker všem severokorejským raketám poháněným tekutým palivem. „Veškeré dosavadní odpaly od roku 1984 jsou jen demonstrační a z asi 70 až 80 procent se jedná o staré ruské rakety,“ řekl serveru Deutsche Welle.

Konstruktéři raket podle Schmuckera analyzují každý test, aby na jeho základě upravili nastavení dalších raket. Střely Hwasong-10 ovšem režim letos na jaře vypálil v tak rychlém sledu, že žádné zásahy, které by zohlednily případné chybné pokusy, nebyly možné. Proto se také jednalo o již zmíněné „demonstrační“ odpaly hotového zařízení a nikoli o test při jeho vývoji.

Severní Korea v posledních letech překvapila sedmi novými typy, mezi nimi Hwasong 12 a Hwasong 14. Posledně zmíněný model režim slavil jako velký skok ve vývoji a západní analytici mu dávají zapravdu. „Žádná jiná země tak rychle nepokročila,“ uznal Michael Elleman z IISS. Stejně jako Schmucker soudí, že Pchjongjang vysoce výkonné pohony na kapalné palivo obstaral v zahraničí.

„Stavba sedmi různých raket je mimořádně náročná. Je k tomu potřeba sedm různých projekčních týmů, výrobních zázemí pro zcela odlišné kalibry, rozdílné materiály i pohonné hmoty. Žádá si to nekonečně mnoho nářadí, předpisů i strojního vybavení. Obstarat tohle všechno zároveň a ještě hned napoprvé uspět, se ještě nikomu nepodařilo. Jedině, že by rakety pocházely odjinud,“ vysvětluje Schmucker.

Rozdělený trh

Čína a země bývalého ruského impéria si raketový trh rozdělily. Elleman předpokládá, že motory či přinejmenším výkresy ke střelám Hwasong-12 a -14 pocházejí z ukrajinského závodu Južchmaš ve městě Dnipro (dříve Dněpropetrovsk), který se od pádu Ruskem protežovaného prezidenta Viktora Janukovyče zmítá ve finančních potížích.

Spekulace o tom, že Ukrajina technologii prodala režimu z korejského poloostrova, Kyjev odmítá jako protiukrajinskou kampaň Moskvy. Čilý zájem Kremlem vydržovaných dezinformačních webů o toto téma nicméně z Kyjeva podezření z nekalé zbrojní dodávky nesnímá.

Zatímco kapalným palivem poháněné severokorejské rakety pocházejí z bývalého ruského impéria, u raket na tuhá paliva podle Schmuckera zarážejí podobnosti s čínskými modely. To vzbuzuje dojem, jako by si Čína a země bývalého Sovětského svazu rozdělily trh. Rakety na tuhá paliva Severokorejci předvedli poprvé před třemi lety a tyto zbraně se v zemi objevily slovy analytiků „znenadání“.

To bylo překvapení vzhledem k tomu, že do té doby nebylo vidu ani slechu po jediném severokorejském zařízení, které by vyrábělo tuhá paliva. Analytici nepodezírají ruskou ani čínskou vládu z dodávek raket do Severní Koreje, naznačují ale, že do těchto nelegálních obchodů jsou zapleteny jejich instituce. „Vlády to mohou přecházet, pakliže o tom vůbec mají povědomí, mohou to ale i podporovat, protože podobné obchody přinášejí výhody v politické soutěži.“

Schmucker kromě toho nabízí i jeden prozaický důvod. V úvahu podle něj připadá možnost, že Severní Korea rakety odpaluje na objednávku třetí strany a ve skutečnosti plní funkci jakéhosi testovacího polygonu. „Tuhé palivo v raketách zastarává a jejich funkčnost je třeba pravidelně prověřovat,“ vysvětluje možnou motivaci dodávek ze zahraničí.

I tuto divokou teorii považuje za pravděpodobnější než možnost, že by Severní Korea vyvíjela vlastní rakety. „Neexistuje sebemenší náznak toho, že by Severní Korea měla vlastní výrobní či vývojový program pro balistické rakety a nic nesvědčí o tom, že by něco podobného dokázala,“ ujišťuje. Četné odpaly proto považuje za kolosální blamáž.

