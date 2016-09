Skončilo zasedání vlád ČR a SR, tématem doprava, brexit i oslavy výročí

Česká vláda plně podporuje slovenské předsednictví Evropské unii, řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na úvod společného zasedání. Předsedu slovenského kabinetu Roberta Fica (SMER) ocenil za organizaci zářijového summitu unijních zemí a vyzdvihl vzájemné vztahy obou zemí, které podle něj mohou být v současné Evropě pozitivním příkladem.

Sobotka prohlásil, že společné zasedání obou vlád, které se konalo počtvrté, považuje za výraz nadstandardního přátelství Česka a Slovenska. „Je v evropském kontextu výjimečné a je jedinečnou platformou k jednání o věcech, které nás spojují,“ dodal český premiér.

Proti diskriminaci pracovníků po brexitu

Česká republika i Slovensko jsou proti tomu, aby Británie po odchodu z EU měla zajištěn přístup na unijní trh, zatímco občané unie by byli na tom britském byli diskriminováni, shodli se premiéři. Stejný názor mají rovněž v tom, že by Londýn měl vyjednávat podmínky brexitu s EU jako celkem, nikoliv se některými členy jednotlivě.

„Je pro nás do značné míry nepřijatelná představa, která se čas od času objevuje ve spekulacích, že by snad Británie měla mít zajištěn přístup na evropský trh a na druhou stranu by nebylo zajištěno rovné zacházení se zaměstnanci ze zemí Evropské unie, kteří dnes v Británii pracují,“ řekl Sobotka s tím, že Praha má zájem na tom, aby Británie zůstala co nejblíže Evropě a aby bylo možné s Británii volně obchodovat.

Podobný názor zastává podle Fica i Slovensko. „Nedokážu si představit, že by výsledkem odchodu Británie z Evropské unie mělo být vytvoření nějaké druhé kategorie lidí s jinými právy. Budeme tvrdě bojovat za práva těchto lidí. Myslíme, že musejí dostat všechna práva a náležitosti, která jim patří,“ řekl Fico.

Projekty v infrastruktuře

Obě země budou pokračovat v naplňovaní společných projektů v oblasti infrastrukturních propojení a ochrany vzdušného prostoru. „Máme nadále otevřených několik projektů, je to především dálniční propojení a rekonstrukce železničního koridoru,“ řekl Fico.

Česká i slovenská vláda chtějí nadále podporovat projekty silničního propojení Zlínského a Trenčínského kraje, jakož i z Frýdku-Místku do Žiliny. V oblasti železniční dopravy je plánovaná modernizace koridoru z Břeclavi přes Bratislavu do jihoslovenského Štúrova.

Společné nebe

Smlouva o společné ochraně vzdušného prostoru by podle Sobotky mohla být podepsána do konce roku. „V tuto chvíli je dohoda ve fázi, kdy už může být dokončena,“ uvedl. Projekt takzvaného společného nebe ovlivní i rozhodnutí slovenské vlády o tom, jaké stroje bude země využívat při ochraně vzdušného prostoru. Ve hře je jak prodloužení životnosti stávajících letounů MiG-29, tak pronájem stíhaček JAS-39 Gripen.

Ve společném prohlášení se premiéři obou zemí shodli, že v oblasti modernizace armád existuje prostor pro další posilování spolupráce zejména v oblasti nákupu a modernizace bojových vozidel.

Plánování velkých oslav

Slovensko a Česko také připravují společné oslavy kulatého výročí vzniku Československa (1918), pražského jara (1968) a vzniku samostatných států (1993). U příležitosti společného zasedání vlád podepsali zástupci šesti kulturních institucí z ČR a Slovenska memorandum o spolupráci při přípravě kulturních akcí.

„Tři výročí jsou důvodem pro to, abychom na úrovni našich kulturních institucí a občanské společnosti připravili program oslav,“ řekl Sobotka.

Tradice společných zasedání české a slovenské vlády začala v roce 2012 v Uherském Hradišti a Trenčíně, v dubnu 2014 následovalo setkání ve Skalici, naposledy se oba kabinety setkaly loni v květnu na jihomoravském zámku Valtice. V podobném formátu česká vláda zasedá rovněž s vládami Polska a Izraele, obě země už letos navštívila.

Fico i Sobotka se dohodli také na dalším společném zasedání české a slovenské vlády, které bude v příštím roce hostit Česká republika. V ČR by se v roce 2017 mělo uskutečnit rovněž jednání české a slovenské tripartity, kterou tvoří zástupci vlád, odborů a zaměstnavatelů.

