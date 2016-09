Nový vítr? Podnikatel Štefunko může rozhýbat slovenskou politiku

Proevropské směřování a pokroková politika. Tak definuje Ivan Štefunko pilíře nového sdružení “Progresívne Slovensko“ s potenciálem bojovat o hlasy voličů. Známý startupový investor se rozhodl přinést nový vítr do politiky kvůli prohlubující se skepsi obyvatel, kteří kvůli soustavným skandálům posledních vlád sklouzávají k extremistickým názorům.

Liberální subjekt má zatím formu think tanku. Sdružení se však netají ambicí vyvinout se v politickou stranu. O tom, že think tank míří do politiky, svědčí fakt, že jeho dalším členem je Martin Dubéci. Ten před půlrokem kandidoval do parlamentu za stranu Most-Híd. Podle Deníku N zatím think tank hodlá přinášet vlastní analýzy a návrhy na řešení v různých oblastech.

Štefunko tvrdí, že cílem projektu není vyhranit se vůči současné politice a jiným názorům. „Naopak přemýšlíme nad tím, jak pohnout Slovensko směrem dopředu. Chceme spojit progresivní lidi, kteří přemýšlejí stejně,“ říká Štefunko.

Progresivní Slovensko má navázat na myšlenky bývalého šéfa Institutu finanční politiky Martina Filka, který tragicky zahynul koncem března. Filko dlouhodobě prosazoval způsoby, jak dosáhnout efektivnější veřejné správy.

Není jediný

Štefunko proslul svou podnikatelskou kariérou. Několikanásobný podnikatel roku a investorský anděl má zkušenosti zejména ze světa online médií a internetových projektů. Založil několik společností s regionální i celosvětovou působností, včetně Monogram Technologies, Pelicantravel.com, Euractiv.sk a Wineshop.sk.

V současnosti působí ve fondu Neulogy Ventures, který se zabývá investicemi do startupů. Jako investor a investiční poradce pomohl projektům Piano Media a Diagnose.

Progresivní Slovensko není jediným projektem, který vznikl pár měsíců po volbách, které do parlamentu vpustily pravicové extremisty. Další má na svědomí primátor Trenčína Richard Rybníček. Ten ohlásil vznik nové středopravé strany, na rozdíl od Štefunka se ale chce zaměřit na konzervativní a křesťanské voliče, přičemž za vzor si bere stranu německé kancléřky Angely Merkelové CDU.

