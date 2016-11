Sankční sabotáž? Rusové přes Kypr pašovali palivo letounům v Sýrii

Nařízení rady EU, přijaté před dvěma lety, zakazuje jakékoliv dodávky leteckého paliva do Sýrie z území EU, a to bez ohledu na to, zda jde či nejde o palivo vyrobené v EU. Avšak během dvou říjnových týdnů dopravily ruské tankery do Sýrie 20 tisíc tun leteckého paliva v hodnotě okolo devíti milionů dolarů (asi 230 milionů Kč).

Pro nálety klíčová role...

„Dodávky leteckého paliva z těchto plavidel sehrály klíčovou roli při pokračování ruských náletů v oblasti,“ uvedl zdroj. „Svědčí to o setrvalém ruském úsilí budovat zdroje nezbytné pro podporu vojenských operací a plánů v Sýrii,“ dodal s tím, že část paliva byla určena i pro Asadovo letectvo. Rusko prý také využívá k dodávkám leteckého paliva do Sýrie i tankery plující pod vlajkami jiných zemí, což se však nepodařilo ověřit.

Nicméně i veřejně dostupné údaje podle Reuters potvrzují, že nejméně dva ruské tankery při zářijových a říjnových plavbách zakotvily v přístavech v Řecku a na Kypru. Původ paliva, který převážely, není jasný. Petrohradské rejdařství, kterému tankery patří, se odmítlo vyjádřit.

Ruská ministerstva obrany a dopravy na dotazy neodpověděly. Mluvčí šéfky unijní diplomacie uvedla, že uplatňování unijních sankcí spočívá na členských státech. Řecké ministerstvo zahraničí se odmítlo vyjádřit. Kyperská vláda tvrdila, že její úřady nepovolily přistání ruských tankerů přepravujících letecké palivo do Sýrie, a prostřednictvím ministerstva zahraničí ujistila, že uvítá „jakékoliv informace ohledně činnosti odporující restrikcím uvaleným OSN či EU“. Jeden z ruských tankerů vyšetřovaly řecké úřady, avšak nechaly jej odplout.

Velmoci ukazují svaly

„Pletky, omezení a 'sankce' platící uvnitř Evropské unie na dodávky paliva do Sýrie se - mírně řečeno - netýkají uskupení ruského letectva,“ zareagoval na zprávu o porušování sankcí mluvčí ruského ministerstva obrany. Generál Igor Konašenkov podle agentury TASS dodal, že britští novináři možná nevědí, že „Rusko není členem EU, podobně jako odnedávna i Velká Británie“.

Občanská válka v Sýrii, která začala v roce 2011, se stala scénou pro měření sil globálních velmocí: Rusko a Írán podporují prezidenta Asada, zatímco USA, arabské státy z Perského zálivu a EU stojí za povstalci, kteří usilují o svržení Asadova režimu. Rusko svým zásahem, kdy loni na podzim vyslalo do Sýrie své bombardéry, změnilo vývoj bojů v Asadův prospěch. Moskva tvrdí, že terčem náletů jsou jen teroristé z Islámského státu a dalších islamistických uskupení.

