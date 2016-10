Ruské propagandistické televizi v Británii zmrazí účty

Ruská státní televizní společnost Rossija segodňa, známá i pod zkratkou RT podle dřívějšího názvu Russia Today, ztratí v Británii přístup ke všem svým bankovním účtům, a to bez možnosti odvolání proti tomuto rozhodnutí. Oznámila to šéfredaktorka Margarita Simoňjanová, podle které jde o útok na svobodu slova. Účty budou uzavřeny do dvou měsíců.