Rozzlobená eurozóna. Řecko plánuje přilepšit před Vánoci penzistům

Podle deníku Kathimerini si levicová vládní formace SYRIZA po oznámení záměru okamžitě polepšila ve volebních preferencích, stále ale zaostává za nejsilnější pravicovou opoziční stranou Nová demokracie o více než 11 procentních bodů.

Ministři financí eurozóny se na krátkodobých opatřeních ke zmírnění dluhové zátěže Řecka dohodli minulý týden. Opatření zahrnují například úpravy úroků či rozložení splátek do delšího časového období. Cílem dohody je snížit do roku 2060 podíl řeckého dluhu na hrubém domácím produktu o 20 procentních bodů.

Řecký premiér Alexis Tsipras však několik dnů po této dohodě bez konzultací s věřiteli z eurozóny oznámil, že jeho vláda před Vánocemi rozdělí důchodcům s nízkými příjmy celkem 617 milionů eur (16,7 miliardy korun).

Výnosy u dluhopisů řecké vlády se v reakci na zprávu o pozastavení realizace dohody o zmírnění dluhové zátěže vyšplhaly na měsíční maxima. Dolů naopak zamířily ceny řeckých akcií, hlavní index aténské burzy uzavřel dnešní obchodování s poklesem o 3,2 procenta.

Silně zadlužené Řecko se loni v létě dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let obdržet až 86 miliard eur (2,3 bilionu korun). Zmírnění dluhu Řecka je jednou z podmínek, které si pro svůj vstup do stávajícího záchranného programu stanovil Mezinárodní měnový fond (MMF).

Tsipras dnes nově oznámené výdaje hájil a prohlásil, že nemá žádné pochyby ohledně jejich legitimnosti. „Vše, co děláme, je zcela v souladu s dohodou (o záchranném programu),“ řekl. Zdůraznil rovněž, že Řecko čelí ekonomickým potížím v době, kdy se nachází v přední linii migrační krize. Tsipras by měl o situaci v Řecku diskutovat s ostatními představiteli členských zemí EU na čtvrtečním summitu, napsala agentura AP.

