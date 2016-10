MMF odmítá dál půjčovat Řecku

Řecko, které se už v roce 2010 propadlo do hluboké finanční krize, se loni v létě dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let obdržet až 86 miliard eur (2,3 bilionu Kč). MMF se do třetího programu ani po více než roce svými penězi stále nezapojil, i když Německo jeho účast vyžaduje.

MMF se zdráhá dávat Řecku další peníze a tvrdí, že bez výrazného snížení řecké dluhové zátěže jsou cíle záchranného programu nereálné. Evropa ale výraznější snížení dluhu před splněním podmínek nynějšího programu odmítá, a fond tak zřejmě přijme v pomoci Řecku novou roli. Ta mu umožní mít v jednáních alespoň poradní hlas, uvedly zdroje.

„Takto může (šéfka MMF Christine) Lagardeová výkonné radě říct, že fond svou rolí v pomoci Řecku žádná svá pravidla neporušuje; (německý ministr financí Wolfgang) Schäuble, jehož vládu čekají příští podzim volby, zase může říkat, ´podívejte se, MMF sedí u stolu´,“ řekl zdroj.

„Jsme nadále plně zapojeni do jednání s cílem dosáhnout dohody o programu, který by fond mohl podpořit svými prostředky,“ sdělil mluvčí MMF Gerry Rice. Dodal, že tým fondu brzy znovu navštíví Atény.

Čtěte komentář Miroslava Zámečníka k aktuálně zveřejněnému výhledu MMF:

Pravidelné podzimní čtení

Dále čtěte:

Podpořte růst, vyzývá důrazně MMF

MMF varuje: Evropské banky mají akutní problémy

Globální dluh vyšplhal na 3,7 biliardy, dále roste