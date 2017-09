Rozum v trezoru. Veřejnoprávní televize od května schvaluje film o Babišovi

Nebýt úniků kinoverze filmu na internet a jeho občasných projekcí, Selský rozum dokumentaristů Zuzany Piussi a Víta Janečka by možná k úlevě Andreje Babiše nikdo neviděl. Byla by to škoda. Umělecky laděný dokument s investigativní linkou z koprodukce České televize nastiňuje probíhající proměnu českého venkova následkem podnikání zemědělských koncernů.

Film i městskému člověku jasně ozřejmuje, oč méně plodí pole, jehož obdělávání na dálku řídí nezúčastnění manažeři, než půda v rukou zodpovědného sedláka. Objasňuje, jak venkov vylidňuje drůbežárna zaměstnávající za podřadnou mzdu z velké části gastarbeitery, a na příkladu „vyuzených“ obyvatel jednoho menšího města ukazuje, k jaké bezmoci vede provázanost managementu kouřícího masokombinátu s obecním zastupitelstvem i osazenstvem ministerstev. Zkoumání proměny venkova dokumentaristy nevyhnutelně přivedlo až k zamyšlení nad důsledky situace, kdy si oligarcha začne přizpůsobovat celý státní aparát.

Oblíbené sousloví Andreje Babiše v názvu filmu neodkazuje na možného budoucího premiéra náhodou. Zatímco průměrný rakouský či německý sedlák hospodaří na 20 hektarech půdy, Babišův Agrofert tak činí na 130 tisících hektarů a venkov proměňuje s o to větší razancí, že si pro své podnikání sám určuje pravidla.

Dokument jen konkrétními příklady ilustruje důsledky mnohokrát popsaného střetu zájmů, kdy zemědělskému výboru předsedal člen představenstva Agrofertu Jaroslav Faltýnek. Poukazuje na komplikace pramenící z toho, že tentýž Faltýnek přiděloval dotace Agrofertu z pozice člena dozorčí rady státního zemědělského intervenčního fondu, zatímco „podnikové“ ministerstvo financí koncernu schvalovalo daňové úlevy. Na tyto konflikty zájmů už beztak upozornila Evropská komise.

Dokumentaristé, kteří už v červnu zapracovali připomínky, nezaznamenali žádné další požadavky svého koproducenta a dokument považují za schválený. Ne tak televize. Její programový ředitel Milan Fridrich serveru Euro.cz napsal, že v otázce (ne)zařazení dokumentu do programu není přímo kompetentní, neboť je ČT s koproducenty ve sporu. Mluvčí média Karolína Blinková pak serveru Euro.cz napsala, že dokument Selský rozum je stále „ve schvalovacím procesu“, k němuž se instituce nevyjadřuje.

Schvalování je zdlouhavé. Autorská dvojice Vít Janeček a Zuzana Piussi měla první verzi filmu hotovou 2. května, od kdy ji také prezentovala (bezplatně) v testovacím modu jako doplněk k debatám autorů , kteří ve filmu také vystupují. Střih byl z jejich strany hotov v polovině května, kdy film odevzdali ČT. „Za několik týdnů jsme dostali soubor připomínek, které jsme vypořádali, z procesního hlediska jsme dostali zprávu, že v polovině srpna byl film schválen k vysílání,“ popsali autoři. Do voleb už se ale dílo na obrazovky nedostane.

Fridrichem zmíněný spor se pravděpodobně týká svolení autorů straně Zelených, kteří film promítají na svých debatách. Z pohledu dokumentaristů je to v pořádku - film přes jednoduchý formulář nabízejí komukoli, a jak poznamenává Janeček, jeho odvysíláním by televize jen vzala Zeleným vítr z plachet.

Další důvody k neodvysílání dokumentu vyplývají z Pravidel předvolebního a volebního vysílání České televize, která nabyla platnosti minulý pátek. I ty jsou však jen zástupné. Prvním z nich je členství jednoho z protagonistů, novináře Jakuba Patočky v politické straně (ČSSD). To však s Pravidly automaticky nekoliduje, jen podléhá individuálnímu posouzení. Zadruhé se televize může hájit poukazem na to, že ve filmu nevystupuje Babiš. Ten k tomu ale dostal příležitost, kterou stejně jako manažeři Agrofertu odmítl a je to tedy jen jeho chyba.

Na filmu není nic nefér vůči konglomerátu, jehož majitelé ani manažeři nevyužili možnosti k vyjádření. Televizní verze neobsahuje žádná nepodložená nařčení (jako je to sedláka Rady o dovozu brazilských kuřat v kinoverzi) a doplňují ji obsáhlejší popisky. Ve filmu vystupující novinář Patočka nevynechá příležitost, aby zjištěné nepravosti neověřil. V rozhovoru s pracovníky masokombinátu se tak opakovaně ujišťuje, zda se polská dokumentace k dodávce zmražených masových odřezků směřujících do údajně českého produktu nemohla dostat jen náhodou. Nemohla, ubezpečují ho lidé v masokombinátu.

V situaci, kdy televize mlčí, vysvětluje nejasnosti kolem protahujícího se schvalování filmu jen strach vedoucích, kteří si spočítali mocenské poměry po volbách.

