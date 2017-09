Vláda odmítla krácení dotací velkým zemědělským podnikům. Považuje je za diskriminační

Peníze, o které by mohly přijít velké zemědělské podniky kvůli krácení přímých plateb po roce 2020, by měly zůstat k využití českému státu. Česká republika takzvané zastropování plateb odmítá, považuje je za diskriminační, a to i kvůli tomu, že jsou v České republice v průměru největší zemědělské podniky. Vyplývá to z informace pro vládu o východiscích budoucí podoby Společné zemědělské politiky po roce 2020. Vláda v pondělí materiál schválila.