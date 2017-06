Rozdělení funkcí v čele ČSSD považuje Zeman za rozumné řešení

„Vyjadřuji názor, že z mého hlediska připravované řešení, o němž se píše, takže to není nic utajovaného, by mohlo být rozumným krokem, ale že nepokládám za vhodné vyjadřovat se k tomu, jak si sociální demokracie vyřeší své vnitřní problémy,“ řekl Zeman. Zároveň k plánu sociální demokracie dodal, že se svým mluvčím Jiřím Ovčáčkem zachytil výrok jednoho ústeckého sociálního demokrata, který zněl „budeme vypadat jako kreténi, ale bude to posun“.

Zeman nechtěl konkrétně říct, kdo by měl stranu nově vést. Poznamenal, že si není jist, že by měl právo straně radit. Podle něj by průtahy v oznámení rozhodnutí ČSSD mohly nahrávat spekulacím, že Sobotka chce zůstat ve všech třech funkcích. Grémium ČSSD by se mělo sejít dnes v 17:00.

