Rovné pracovní podmínky mužů a žen? Až za 170 let

WEF zkoumá rozdíly v životních podmínkách mužů a žen ve čtyřech kategoriích už jedenáct let. Kromě pracovních příležitostí ještě v přístupu ke zdravotní péči, vzdělání a v politických příležitostech.

V minulých letech se rozdíl v pracovních podmínkách mezi muži a ženami zmenšoval, v poslední době však došlo k obratu a z nejnovějšího měření vyplývá, že se vychýlil nejvíce od roku 2008, na současnou hodnotu 59 procent. Podle trendu by došlo na narovnání podmínek v roce 2186, tedy až za 170 let, přičemž ještě v loňském roce to bylo 118 let.

Ekonomickou nerovnost tvoří několik faktorů, například výrazně nižší platy žen, které navíc v průměru pracují o 50 minut denně déle (za rok v součtu 39 dní) a mají mnohem nižší šanci na povýšení do vedoucích pozic.

Jedná se přitom o celosvětový problém. V každé ze 144 zkoumaných zemí jsou ženy placeny hůře. A to včetně Islandu, který je jinak v celkovém žebříčku rovných příležitostí na prvním místě. Na začátku tohoto týdne na ostrově dokonce proběhla protestní akce. Tisíce žen odešly v pondělí z práce už ve 14:28. Právě za takový odpracovaný čas jsou totiž podle statistik ohodnoceny, pokud by za hodinu práce dostávaly stejně jako muži.

Autoři výzkumu Richard Samans a Saadia Zahidiová doufají, že jejich zpráva povede ke zrychlení snah o genderovou rovnost. Požadují například odvážnější kroky vlád při návrzích příslušných zákonů. Zdůrazňují, že je to i ve vlastním zájmu jednotlivých států. Například ekonomika Spojených států kvůli genderové nerovnosti podle nich ročně přichází o 1,2 bilionu dolarů (téměř 30 bilionů korun).

Největší rozdíly mezi muži a ženami lze pozorovat v politice. I v současné době existuje výrazný nepoměr v jejich zastoupení. Zároveň se však jedná o kategorii, v níž dochází k nejrychlejšímu vyrovnávání, za posledních deset let se rozdíl zmenšil o devět procent. Podle současného trendu by tak trvalo 82 let, než bude úplně smazán.

Celosvětově prakticky rovné podmínky naopak platí u vzdělání a přístupu ke zdravotní péči. V těchto kategoriích je na předních příčkách i Česká republika, která je jinak v celkovém hodnocení na 77. místě, tedy přesně uprostřed. Oproti loňsku si polepšila o čtyři pozice. Slovensko obsadilo 94. příčku, na úplném konci žebříčku jsou Sýrie, Pákistán a Jemen. Nejmenší rozdíly v životní úrovni mužů a žen jsou ve Skandinávii. Za prvním Islandem následují Finsko, Norsko a Švédsko.

10 zemí s nejmenšími rozdíly mezi muži a ženami 1. Island 2. Finsko 3. Norsko 4. Švédsko 5. Rwanda 6. Irsko 7. Filipíny 8. Slovinsko 9. Nový Zéland 10. Nikaragua

Zdroj tabulky: Světové ekonomické fórum

