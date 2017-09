Rakousko žaluje podporu britské elektrárny. Na mušce má ale Temelín

Soudní dvůr Evropské unie má 5. října začít projednávat žalobu rakouského státu proti britské podpoře výstavby jaderné elektrárny Hinkley Point C.

Rakousku se nelíbí, že je jaderná energetika podporována z veřejných zdrojů. Žalobu rakouská vláda podala už v roce 2015 i přesto, že na podzim 2014 postup britské vlády schválila Evropská komise.

Dva nové reaktory staví francouzská firma EDF, jež má garantovánu výkupní cenu 92,5 libry za megawatthodinu na 35 let, což je dvojnásobek současné velkoobchodní ceny, upozornil rakouský server Oberösterreichische Nachrichten.

Rozhodnutí soudu bude mít přímý vliv i na financování dalších projektů, také na rozšíření české jaderné elektrárny Temelín, prohlásil hornorakouský rada pro životní prostředí Rudi Anschober z rakouských Zelených. O financování nových bloků v Temelínu ale i Dukovanech stále není rozhodnuto, ČEZ požaduje garance státu.

Výstavba dvou nových reaktorů v anglickém hrabství Somerset (2x 1,6 GW) se ukazuje jako vysoce nerentabilní investice. Celkové náklady se mohou vyšplhat až na 50 miliard liber (1,4 bilionu korun), což je osmkrát více, než slibovala vláda v roce 2013, připomenul britský Telegraph. V té době londýnská vláda uváděla náklady pro daňové poplatníky ve výši 6 miliard liber. Dva bloky mají mít životnost 65 let.

Projekt tak finančně zatíží další generace Britů, kousavě napsal server Oberösterreichische Nachrichten.

Na aspekt finanční neudržitelnosti jádra oproti zlevňování výstavby větrných turbín upozornil také deník Guardian. „Přetrvávající mýtus, že zelená energie je drahá, byl vyvrácen tím, že větrné parky, které se staví okolo Británie, jsou mnohem levnější než výstavba jaderných bloků,“ napsal deník.

Cena elektřiny z větrných offshore parků je nyní garantována provozovatelům nových elektráren na 57,5 libry za megawatthodinu na 15 let. V případě výhodnější nabídky EDF na výstavbu nového reaktoru Sizewell C by cena elektřiny měla vyjít „jen“ na 80 liber za megawatthodinu.

Pro britskou vládu bude do budoucna obtížné udržet podporu jaderné energetice, pokud budou zelené alternativy neustále zlevňovat, míní britský tisk.

I když jsou dodávky elektřiny z větrných parků nestálé, s nástupem nových technologií pro ukládání energií odpadne postupně i tato námitka. Výstavba větrných turbín je oproti reaktorům navíc nesrovnatelně rychlejší. Trvá pár let a většinou je dodržen původní časový harmonogram.

Projekt Hinkley Point C má naproti tomu zpoždění několik let. Má být dokončen v roce 2025, EDF už ale oznámila, že se spuštění nové elektrárny může o dalších 15 měsíců zdržet.

V roce 2007 přitom šéf britské EDF Energy (dceřiná společnost francouzské státní EDF) Vincent De Rivaz sliboval, že Britové si na Vánoce 2017 budou moci upéct krocana z elektřiny vyrobené v novém reaktoru z Hinkley Point.

