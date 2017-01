Radek nevypovídá: detektiv v kauze Vidkun odmítá spolupráci

Luděk Vokál byl v podsvětí známý pod krycím jménem Radek. Léta byl detektivem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Vokála „sebrala“ vloni na podzim. Krátce poté, co ÚOOZ pozatýkal v Olomouci dva policisty, hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) a vlivného podnikatele Ivana Kyselého v akci Vidkun.

Jistou dobu se v bezpečnostních kruzích spekuluje, jestli Vokálovo zatčení není jakousi odezvou za to, že ÚOOZ obešel inspekci a v Olomouci si rozjel vyšetřování na vlastní pěst. Vokálův případ vypadal od počátku, jak se v policejní hantýrce říká – „loženě“. Jenže takový není.

Mafián, kamarád a auto

„Je obviněn ze zneužití pravomocí úřední osoby a přijetí úplatku. Hrozí mu trest na pět až dvanáct let,“ vysvětluje Štěpánka Zenklová z pražského městského státního zastupitelství. Žalobci se ale víc vyjadřovat nechtějí.

Vokál měl podle obvinění mimo jiné poskytovat v roce 2010 informace ze spisů Národní protidrogové centrály Baskimu Kazimimu, v podsvětí známému jako Bojan. Měl mu poradit, ať si kvůli odposlechu pořídí „čistou“ SIM kartu. „V přesně nezjištěné době, nejméně od září 2010 do 30. 11. 2010 včetně, závažným způsobem ovlivnil trestní řízení a mařil jeho účel, neboť Baskimu Kazimimu umožnil vyhnout se vazebnímu stíhání,“ stojí v obvinění. Kazimi ovšem republiku opustil dávno před zmiňovaným obdobím. Vokál se s ním sešel v říjnu 2010 v Rakousku v rámci mezinárodní právní pomoci. Ze schůzky pořídil zvukový záznam a tvrdí, že Kazimi je podezřelý z jedné vraždy a sám mu měl předat informace o přípravě druhé.

Od listopadu 2014 do října 2015 pak měl Vokál poskytovat informace z policejních databází o šéfovi ČEZ Danielu Benešovi, lobbistovi Romanu Janouškovi a dvou kolezích z ÚOOZ policejnímu informátorovi Albinu Arifovičovi. Za to měl od Arifoviče dostat osobní vůz Škoda Octavia v hodnotě nejméně půl milionu korun a mobilní telefon iPhone v hodnotě 22 790 korun. Někdejší informátor šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty Arifovič byl v této věci také obviněn. GIBS Vokála ještě obvinila, že zneužíval služební vůz k osobní potřebě. Plukovník mimo službu argumentuje proti obvinění tím, že je vykonstruované.

„Bylo mi předloženo obvinění, které začíná trestným činem, který se měl stát v roce 2010. Při vší úctě, já to vnímám jako účelové, celé toto obvinění ve vztahu k olomoucké kauze,“ uvedl Vokál. Tvrdí také, že ve spise jsou informace pouze z Národní protidrogové centrály, a ještě neúplné. K práci na mafiánovi Bojanovi měl podle svých slov svolení od Šlachty, který následně nařídil kontakt přerušit. Podotkl, že Bojan měl mít informace o přípravě Šlachtovy vraždy. Schůzka s Bojanem v Rakousku se odehrála pod dozorem Vladimíra Jana z ústeckého státního zastupitelství. „Na základě zahájeného trestního řízení ÚOOZ, které dozoroval magistr Jan, byly otevírány mezinárodní právní pomoci do Rakouska. Vše, co bylo provedeno, bylo zapsáno, zaevidováno a je uloženo v dozorovém spisu v Ústí,“ konstatuje Vokál. Arifoviče zná téměř 20 let a považuje jej za kamaráda, podle něj významně pomohl při jedné operaci protidrogové brigády. Za tuto pomoc Arifovič, pocházející z Bosny a Hercegoviny, dostal české občanství.

V roce 2014 se Vokál rozhodoval, že od policie odejde, a Arifoviče požádal o pomoc při shánění zaměstnání. Práci si pak podle svých slov později našel sám, ale potřeboval půjčit auto do doby, než začne dostávat policejní odchodovou rentu. Vozidlo měla užívat manželka, on sám měl do nové práce dojíždět vlastním, manželka si měla hradit veškeré náklady s ním spojené a na zápůjčku byla vyhotovena smlouva.

Co se týče informací o Danielu Benešovi a Romanu Janouškovi, Vokál tvrdí, že šlo o běžnou komunikaci. Arifovič je Janouškův kamarád a ptal se ho prý, jak se dá zařídit návštěva ve vězení (Janoušek v té době trávil za mřížemi trest za nehodu za volantem). K Benešovi údajně informace ze spisů nevynášel, nedisponoval žádnými poznatky, jen nechtěl být při diskusi považován za neznalého poměrů. Co se týče hovorů o policistech, informace o jednom z nich jsou veřejně dostupné a s druhým se Arifovič léta osobně zná.

Dostat Šlachtu

„Ať si GIBS řádně prověří fakta ve všech systémech. Já jsem v posledních třech letech nelustroval osobu, vozidlo, firmu či trestní spis,“ konstatoval při výslechu Vokál, který odmítl, že by ovlivňoval jakékoli trestní řízení. Co se týče údajných černých jízd, uvedl, že šlo pracovní výjezdy, protože míval takzvanou policejní hotovost.

Vokál navíc tvrdí, že GIBS nevyslechla všechny jím navrhované svědky, například žalobce Jana, který v rámci právní pomoci dozoroval schůzky s Bojanem. „Stejně tak se GIBS nevypořádala s telefonáty s Bojanem, nebyla vyslechnuta Ivona Horská z pražského městského státního zastupitelství,“ namítl při výslechu Vokál. Žalobkyně Horská jeho aktivity podle jeho výpovědi schválila a neshledala v nich žádnou trestnou činnost. GIBS podle něj nevzala v potaz ani utajovaný spis s videozáznamy ze schůzky s Bojanem. „Domnívám se, že jsem nezákonně stíhán, dehonestován pracovníky GIBS, kteří spolupracují s novinářskou obcí. Bylo jednoznačně potvrzeno, že ze spisů GIBS unikají proti mně informace, třeba předání mého telefonního čísla,“ upozorňuje Vokál. Arifovič prý od něj nedostal jedinou písemnost, blokaci nebo informaci ze živých spisů, což podle něj vyšetřování inspekce potvrdilo.

„Dostavili se na vytěžení osoby, u které doufali, že proti mně bude vypovídat a svědčit s tím, že plukovník Vokál je vyždímaný jako citron a teď přes něj dostaneme Šlachtu a vy nám v tom můžete pomoct a už se Šlachty nemusíte bát. Jmenovaný jim sdělil, že se Šlachty nebojí, a po zjištění, že třetí osoba je novinář, vykázal je od stolu pryč,“ pokračoval v popisu aktivit GIBS Vokál.

Jenže například v odposlechu s Arifovičem Vokál mluví o tom, že Robert Šlachta byl architektem pomsty proti bývalému náměstkovi ÚOOZ Petru Plaňanskému, který později působil jako sekční šéf na ministerstvu vnitra. Toho policie stíhá za to, že pokryl údajnou krádež soukromých peněz z ministerského trezoru.

„Oni se rozhodli, že Petra potopí, a jak dělal na vnitru, tak vymysleli a v podstatě zalepili (dali odposlech) ženskou, která tvrdí, že se jí z trezoru ztratily… Je tam slyšet normálně Šlachta, jak se radí, normálně situace, co tam říká… Tam přímo Šlachta radí tý ženský, jak se chovat, co má říkat, a ona to opakuje,“ stojí mimo jiné v odposleších. GIBS se těmito informacemi začala také intenzivně zabývat.

Luděk Vokál považuje trestní řízení za diskreditační a účelové. „Což jsem do poslední chvíle odmítal, ale v současné době je to natolik zjevné, že spíše než o mě jde o bývalého ředitele Roberta Šlachtu,“ míní. Podle něj GIBS účelově natahuje trestní řízení, navíc mu těsně před tím, než uběhl rok od zahájení vyšetřování, stíhání rozšířila o další dva skutky. „Byl bych rád, abyste podali návrh na obžalobu a neprotahovali řízení nebo proces před obhajobou. Nedůvěřuji GIBS, mám k tomu zcela oprávněné a doložitelné informace, komplexně vše vypovím před soudem,“ uzavřel poslední výslech Vokál s tím, že odmítá vypovídat.

Generální inspekce se k případu z rozhodnutí dozorujícího státního zástupce vyjadřovat nemůže. Už nějaký čas před citovaným výslechem Vokálův obhájce Radek Šmerda požádal pražské vrchní státní zastupitelství o dohled nad prací dozorujícího žalobce Michala Muravského. Jeho veřejná žaloba je podle něj v rozporu s příslušnými ustanoveními trestního řádu. Ta vymezují, že státní zastupitelství při výkonu své působnosti má dbát, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý, odborný a účinný; svoji působnost má vykonávat nestranně, respektovat přitom lidskou důstojnost, rovnost před zákonem a dbát na ochranu základních lidských práv a svobod.

„Nebudeme veřejně komentovat probíhající trestní řízení. A to z důvodu, že se komentuje samo a že klient je stále policistou a stále cítí odpovědnost za ochranu citlivých informací a bezpečnostních zájmů státu.

Na rozdíl od GIBS, která policejní práci zaměňuje za práci politickou, což bezpochyby prokážeme před nezávislým soudem,“ prohlásil Šmerda s tím, že doufá v brzké zahájení soudního řízení. „Jako veřejnost se potom budete moci dozvědět snad vše, na co se ptáte, i o metodách práce GIBS a dozorového státního zástupce včetně jejich souladu s trestním řádem,“ dodal. Přestože v kauze obhajoba navrhla zhruba 20 důležitých svědků, poslední tři měsíce neproběhl žádný výslech.