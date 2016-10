Bývalý šéf GIBS Bílek před komisí „vyvracel dezinformace“

Bývalý ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivan Bílek dnes před sněmovní komisí ke sporné reorganizaci policie vypovídal čtyři hodiny. O slyšení poslance požádal sám kvůli údajným dezinformacím, které byly z médiích nebo je říkali politici. Informoval je o přípravě policejní reformy nebo o olomoucké korupční kauze Vidkun, kde byl obviněn například hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).

Bílek uvedl, že nejprve poslance informoval o přípravě reorganizace uvnitř policie, která se chystala v době, kdy byl náměstek policejního prezidenta a podílel se na většině přípravných kroků. „Reforma se nedotáhla kvůli pádu vlády v roce 2009,“ podotkl Bílek.

Pak Bílek poslance seznámil se svými poznatky z doby, kdy byl ředitelem inspekce. „Týkaly se zejména vazby na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Útvar pro odhalování finanční korupce a kriminality a samozřejmě jejích představitelích. Byly to věci, které jsem se dozvěděl, zaznamenal a vyhodnotil během mého působení na generální inspekci,“ doplnil Bílek.

Debata se týkala i kauzy Vidkun. Podle předsedy sněmovní komise Pavla Blažka (ODS) zazněla kritika směrem k některým policejním orgánům a žalobcům z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Podle Blažka se týkala „nezákonností, které se tam dlouhodobě provádějí“. „Pro mě to nic nového nebylo. Pro některé členy komise možná ano,“ řekl Blažek.

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Komise se zabývá různými podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů z protimafiánského útvaru i státních zástupců z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Komise dnes jednala poosmé. Výsledky vyšetřování komise měly být původně známé do konce října. Komise však ještě potřebuje vyslechnout řadu aktérů, některé z vyslechnutých svědků by chtěla předvolat znovu. Požádala proto o prodloužení lhůty, čemuž poslanci vyhověli. Na výslednou zprávu tak má nově čas do konce ledna.

