Radar v Česku je sci-fi, tvrdí Sobotka. Podle něj by zhoršil vztahy s Ruskem

Sobotka zároveň uvedl, že Česko bude na armádu dávat dvě procenta HDP, ke kterým se zavázalo, až po roce 2025. Do té doby peníze není schopno smysluplně utratit, řekl premiér v diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce.

Nový americký prezident Donald Trump ve volební kampani mluvil o tom, že USA by nemusely přijít na pomoc v případě ruské agrese státům, které nebudou plnit své rozpočtové povinnosti v rámci NATO.

To, že by Česko mohlo aliancí požadovanou úroveň výdajů na armádu dosáhnout v roce 2025 už dříve uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Podle Sobotky by obrana dříve nebyla schopna tolik peněz utratit. „Postupné navyšování dává smysl, jinak by se peníze přesouvaly do rezervního fondu. Nesouhlasím s tím, aby se nakupovalo za každou cenu,“ řekl Sobotka.

Bývalý newyorský starosta Giuliani podle ČT po Trumpově zvolení řekl: „Znovu zavedeme jaderný štít pro Polsko i Českou republiku.“

„Tohle je sci-fi, které se nenaplní,“ reagoval Sobotka, jenž byl odpůrcem stavby radaru. Podle něj by radar zhoršil vztahy s Ruskem. Pro Evropu je nyní podle Sobotky prioritou ukončení války v Sýrii, odkud do Evropy dlouhodobě míří uprchlíci. „Jde o to, jestli chce Trump vyeskalovat vztahy s Ruskem, nebo využít situace, kdy se mění prezident USA, a konečně se dohodnout o Sýrii,“ poznamenal premiér.

Ministerstvo obrany se zatím k debatám o radaru staví zdrženlivě. „Nevím, do jaké míry je to spekulace, takže to nemá smysl komentovat. Ještě není sestavena vláda. Počkejme chvíli,“ řekl sobotní MfDnes Stropnický (ANO).

