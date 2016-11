Chovanec se pustil do Babiše kvůli obměnám ve vládě

Babiš ani předseda lidovců Pavel Bělobrádek zatím nemají se Sobotkou domluvené schůzky, na kterých premiér s ministry bilancuje jejich práci. Oba dnes znovu odmítli, že by o výměnách svých zástupců ve vládě uvažovali. Odvolávají se na koaliční dohodu, podle níž by museli změnu u ministrů ze svých stran podporovat.

Chovanec připomněl, že v minulosti se k práci ministrů ANO Babiš nevyjadřoval vždy lichotivě. „A najednou celý jeho tým je výborný jen proto, aby ukázal premiérovi Sobotkovi, že ho v tom nechá být,“ uvedl. Babiš na to řekl, že výměny ministrů ČSSD, které avizoval Sobotka v pátečním dopisu spolustraníkům, považuje za divadlo.

Babiš zatím se Sobotkou domluvenou schůzku nemá a nevidí důvod, proč by ji měl absolvovat. „Já vidím pana premiéra každý týden na předsednictvu, takže když mi chce něco sdělit, tak mi to sdělí. Nevidím důvod, proč bych měl dostávat nějaký termín, beru to jako nějakou marketingovou akci po špatném výsledku ČSSD,“ řekl. Termín schůzky se Sobotkou nemá zatím ani Bělobrádek.

Sobotka v úterý po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem prohlásil, že by si uměl představit i změny u ministrů koaličních partnerů, už předtím vyzval Babiše a Bělobrádka, aby je zvážili. Připomněl ale zároveň koaliční smlouvu, podle které by se na změně u ministerstev spravovaných ANO a KDU-ČSL musel dohodnout s jejich předsedou.

Prezident Miloš Zeman o víkendu uvedl, že skončit by měl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), protože poškodil zájmy státu. Herman se v říjnu sešel s tibetským duchovním dalajlamou. Bělobrádek nechtěl komentovat, zda právě o Hermanovi mluvil i Sobotka. „To je spekulace. Já bych také rád vyměnil některé koaliční ministry. Ale jelikož je tu koaliční smlouva, budu se jí držet, je to věc stran, koho nominují,“ uvedl.

Babiš dnes zopakoval, že ke změnám u ANO nevidí důvod. „V tuto chvíli nevidím, že by nějaký ministr měl být vyměněn. My měříme našim ministrům podle práce, a ne nálady v hnutí nebo podle výsledků krajských voleb,“ uvedl. Bělobrádek připomněl, že o nominaci do vlády rozhoduje u lidovců celostátní výbor. „Já osobně nevidím důvod ke změnám nominantů KDU-ČSL,“ řekl.

Chovanec dnes řekl, že Sobotka hodně pracuje, zatímco Babiš hodně mluví. „Bohužel v médiích je více vidět pan vicepremiér Babiš,“ uvedl. Sobotka se podle něj musí tomuto trendu přizpůsobit a přicházet s tématy, která od ČSSD lidé čekají.

Po schůzce se Zemanem Sobotka řekl, že chce jména končících ministrů současně s jejich náhradníky sdělit nejdříve prezidentovi. Nejčastěji se spekuluje, že by z vlády mohli odejít ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministryně práce Michaela Marksová a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (všichni ČSSD).

Jako o jejich případných nástupcích se spekuluje například o poslancích ČSSD Janu Chvojkovi či Romanu Sklenákovi. Předseda poslanců sociální demokracie Sklenák dnes nechtěl komentovat, zda už se právě kvůli této záležitosti se Sobotkou sešel. Podobně se ke schůzkám s premiérem vyjádřil i Chovanec. Ani v jeho kalendáři ještě bilanční pohovor nefiguruje.

