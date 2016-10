První vlak s českou naftou byl za dohledu Sobotky odplombován

Odplombování sledoval premiér Bohuslav Sobotka, vedení firmy ČEPRO, německý velvyslanec v ČR a zástupci bavorské vlády. Sobotka i Švagr řekli, že ČR má dostatečné kapacity na uskladnění české nafty ve svých státních skladech, tedy u firem ČEPRO a MERO, a nebude využívat žádné sklady v zahraničí.

Nafta, která byla uskladněná u zkrachovalé soukromé německé firmy Viktoriagruppe, bude směřovat kromě Třemošné i do dalších provozů ČEPRO, tedy hlavně do Roudnice nad Labem, ale také do Hájku na Karlovarsku. První dovezená nafta podle Švagra splňuje veškeré parametry podle evropských norem.

První vlak převezl 980 tun nafty. Česko má v Kraillingu naftu zhruba za 1,2 miliardy korun, po vyhlášení insolvence firmy Viktoriagruppe se k ní ale nemohlo skoro dva roky dostat. Celkem má být vypraveno na 70 vlaků. Dopravu zajišťuje Čepro, smluvním dopravcem je ČD Cargo. Švagr potvrdil, že přeprava paliva bude stát nejvíce 60 milionů korun.

