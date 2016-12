První malý úspěch Uberu: zákon o taxislužbě

Důležitá pasáž zákona se netýkala jen Uberu, ale i ostatních dispečinků taxislužeb. Ale právě pro službu, v rámci níž lidé svými auty mohou vozit ostatní, má největší význam. Pokud by pasáž v navrhovaném zákoně zůstala, vznikla by skutková podstata deliktu zprostředkovatele taxislužby. Dispečinky by ručily za to, že jejich řidiči mají dokumenty jako je živnostenské oprávnění či oprávnění řidiče taxislužby. Zatímco běžní taxikáři tyto náležitosti plní, řidiči Uberu z podstaty své služby ne. Firmě, pro kterou jezdí, by proto hrozily půlmilionové pokuty. Až dosud platí sankce jen oni, pokud jsou chyceni.

Uber ještě nemá ve svém boji zdaleka vyhráno, sankce mohou v budoucnu do zákona přibýt. „Soudní dvůr Evropské unie aktuálně řeší obdobnou právní úpravu ve Francii a posuzuje její slučitelnost s evropským právem. Česká vláda se proto rozhodla vyčkat na výsledek šetření a novelu zákona v tuto chvíli schválit bez této úpravy,“odůvodňuje mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Novela zákona také neznamená, že se Uber stane v českých podmínkách legální službou. Pokuty pro řidiče platí dál, stejně jako povinnost mít příslušné doklady. Pražský magistrát kontroluje každý měsíc desítky z nich a sankce dostává každý. Firma Uber kvůli tomu před pár měsíci zablokovala kontrolorům příjem jejich platebních karet nutných k použití služby, a kontroly tak znemožnila. Po protestech magistrátu už nyní od praxe upouští.

Zbytek zákona, který vláda posílá do sněmovny, podmínky pro řidiče taxi zpřísňuje. Už po prvním závažném přestupku tak mohou přijít o licenci, přičemž ježdění bez ní bude trestným činem. Zpřísňují se také podmínky pro takzvanou spolehlivost řidičů, tedy například to, zda a jaký spáchali před vydáním licence přestupek.

Co se týká alternativních služeb obecně, Evropská komise už jedno doporučení členským státům vydala. Bylo to letos v červnu a platforem, jako je Uber či ubytovací Airbnb, se zastala. Místo množících se zákazů jim prý mají národní úřady stanovovat podmínky, za kterých se mohou rozvíjet.

