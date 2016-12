Uber pro kamioňáky? Amazon chce ze hry vyřadit speditéry

Amazon podle webu Business Insider pracuje na vlastním ekvivalentu aplikace Uber využitelném pro kamionovou přepravu. Ta by po vzoru proslulé alternativní taxislužby umožnila propojit logistické společnosti přímo s řidiči. Ti by jejím prostřednictvím mohli dostávat poptávku na přepravu přímo v reálném čase a přijímat ji podle své momentální vytíženosti.

Záměr společnosti je podle serveru Loadstar, který se zaměřuje na logistiku, jasný: posílit svou přítomnost v odvětví, kde stále ještě významnou úlohu zastávají služby třetích stran v podobě spedičních společností. Ty si, jak zpravodajský portál zmiňuje, za své služby z ceny přepravy nejčastěji účtují patnáctiprocentní poplatek.

Kamionová přeprava se na celkovém objemu peněz, které se v logistice točí, podílí zhruba z 84 procent. Podle odhadů kamionového startupu Convoy, jehož je šéf Amazonu Jeff Bezos rovněž investorem, je hodnota trhu kamionové přepravy kolem 800 miliard dolarů (20 bilionů korun).

„V určitých oblastech to společnosti dává kontrolu nad možnými výdaji a zároveň přehled nad cenou a peněžními transakcemi,“ sdělil webu Loadstar Tommy Barnes, prezident technologické společnosti project44 se sídlem v Chicagu. Záměr Amazonu považuje za rozumný.

Podle Jasona Seidla, analytika agentury Cowen and Co. jsou „tradiční kamionové spediční společnosti“ pod tlakem ze strany nové startupové konkurence již několik let. S uvedením aplikace, se kterým podle Business Insideru Amazon počítá již příští rok v létě, by se společnost měla dostat do přímé konkurence s některými ze svých současných dodavatelů.