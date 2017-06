Průlom v Saúdské Arábii: ženy by mohly brzy řídit

Novou naději ženám dal princ Faisal Bin Abdulláh, bývalý ministr školství. „Nejen že budou řídit auta, což nepochybně přijde. Já bych chtěl, aby žena řídila i společnost,“ řekl člen vládnoucí rodiny v rozhovoru pro místní televizní stanici.

Princova slova jsou dalším z řady znamení, podle kterých se opravdu blíží chvíle, kdy bude zákaz založený na náboženském přesvědčení, konečně zrušen. Stejný názor vyjádřil už loni v prosinci princ Alwaleed bin Talal. Ženám by podle něj mělo být umožněno řídit auta, protože současný stav porušuje jejich práva a ubližuje ekonomice země, vzhledem k tomu, že jim ztěžuje možnost pracovat.

Právě ekonomické směřování země je jedním z nejsilnějších důvodů pro zrušení zákazu. Saúdská Arábie loni vyhlásila Vizi 2030, což je ekonomický plán, jehož cílem je zbavit se závislosti na ropě. Jedním z důležitých bodů je větší zapojení žen do pracovního procesu. Saúdové chtějí zvýšit podíl žen z 18 na 30 procent celkové pracovní síly.

„Pokroku“ v Saúdské Arábii si všimla Melania Trumpová:

Za Vizí 2030 stojí korunní princ Mohammed bin Salmán, který je však v otázce řízení aut ženami hodně opatrný. „Společnost o tom stále není přesvědčená a věří, že řízení aut ženami má velmi negativní dopady,“ řekl loni v dubnu. „Je to na saúdské společnosti. Nemůžeme jí nutit něco, co nechce,“ umyl si nad celým problémem ruce.

V zemi i tak sílí přesvědčení, že doba, kdy ženám budou řídit, se skutečně blíží. Je jen otázkou, kdy k tomu dojde. „Na konci roku, nebo na začátku příštího,“ myslí si Hoda Al-Helaissiová, členka královské legislativní rady šúrá. Podle ní by ke zrušení zákazu mohlo dojít prostřednictví královského výnosu, tedy stejnou cestou, jakou bylo v roce 2013 povoleno ženám dostat se do rady šúrá. „Hodně se o tom mluvilo ve společnosti nebo na sociálních sítích. A pak – bum – a stalo se to,“ dodává.

Právě na sociálních sítích vyvolala slova Bin Abdulláha velký ohlas. Řada Saúdů je přivítala s nadšením, ozvaly se však i skeptici. „O tom slýchám od svého narození,“ napsal jeden uživatel na twitter. Pesimisté vzpomínají na kampaň z roku 2013, během níž se několik žen nechalo vyfotit za volantem, a tyto fotografie pak umístily na sociální sítě. Chtěly tak zatlačit na vládu, místo toho však bylo zasaženo proti nim.

Kromě většího zapojení žen do pracovního procesu je součástí Vize 2030 také například zvýšení jiných než ropných příjmů do státní kasy na 160 miliard dolarů v roce 2020 a 260 miliard dolarů do roku 2030. Saúdové dále hodlají zvýšit podíl soukromého vlastnictví ze 40 na 60 procent HDP a nákup zbraní od domácích výrobců ze dvou na padesát procent. V plánu je i vytvoření Státního investičního fondu s úhrnným jměním dva až tři biliony dolarů, což by z něj udělalo největší státní fond světa.

Zavedení Vize 2030 však provázejí počáteční bolesti. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že ekonomika Saúdské Arábie letos poroste jen o 0,4 procenta, přičemž loni rostla o 2 procenta.

