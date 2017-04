Proti nové ruské střele nemáme obranu, strachuje se americký generál

Podle únorové zprávy listu The New York Times Rusko tajně rozmístilo novou střelu, označovanou v USA jako SSC-8, v oblasti Volgogradu a na dalším, neidentifikovaném, místě. Rusko prý tím vědomě porušuje dohodu uzavřenou mezi USA a bývalým Sovětským svazem. V platnost vstoupila v roce 1988. Týkala se likvidace raket středního a kratšího doletu v Evropě a předpokládala zákaz rozmísťování pozemních raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Pentagon Rusko poprvé veřejně z porušení dohody obvinil začátkem letošního března.

„Nemáme obranu“ proti té střele, „která může ohrozit většinu evropského kontinentu, podle toho, kde bude umístěna,“ řekl Hyten. Podle něj by měli USA a jejich evropští spojenci na rozmísťování ruských střel „reagovat“. Neřekl ale, zda by touto reakcí mělo být rozmístění nových zbraní. „Za každým krokem Ruska“ vedoucím k posílení jeho vojenské převahy nad NATO „musí následovat odpověď, avšak tato odpověď nemusí být nutně vojenská“, řekl americký generál.

Podle expertů může střela SSC-8 nést jadernou hlavici. Rusové ji podle serveru GlobalSecurity označují jako 9M729. Každý oddíl je vyzbrojen čtyřmi odpalovacími zařízeními, která se podobají odpalovacím zařízením taktických raket Iskander, což ztěžuje rozpoznání a ověření.

Spojené státy podle zdrojů Pentagonu varovaly Rusko před rozmístěním raket SSC-8 už během jejich vývoje, poprvé v roce 2014 a znovu o rok později. Moskva ale pokaždé americké výtky odmítla.

Hyten dnes sice kritizoval Rusko za rozmísťování střely SSC-8, ale zároveň řekl, že podle něj Moskva respektuje své povinnosti vyplývají z nové verze rusko-americké odzbrojovací smlouvy START. Ta je v platnosti od roku 2011 a obě strany se v ní zavazují snížit počet jaderných hlavic během sedmi let z 2200 na 1550.