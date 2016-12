Proti EET demonstrovaly na Václavském náměstí stovky lidí

Předseda APM Radomil Bábek označil EET za nástroj státní zvůle a šmírování živnostníků. Zákon o EET vstoupil v účinnost ve čtvrtek a jako první se do evidence musí zapojit stravovací a ubytovací služby. Podle nejnovějších údajů Finanční správy odeslali restauratéři a hoteliéři již přes 6,7 milionu účtenek.

Demonstranti si přinesli transparenty, například EET je jako STB, Vzkaz Ježíškovi - čert vem Babiše, Chceme svobodu, ne diktaturu státu nebo Sbohem, svobodné podnikání. Skandovali hesla jako Babiš ven nebo Babiše do koše. Akce začala přesně v 11:55 a trvala něco přes hodinu. Podle odhadu na místě se akce účastnilo zhruba 500 lidí.

„Je to projev státní zvůle, stát šmíruje živnostníky. A z každého z nich dělá sprostého podezřelého. Pokud jde ministru Andreji Babišovi (ANO) o omezení šedé ekonomiky, musí začít úplně jinde, než u živnostníků. A pokud říká, že EET je revoluční věc, má bezpochyby pravdu. Je to velká socialistická revoluce,“ řekl Bábek.

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija prohlásila, že vláda v čele s Andrejem Babišem a Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) hází podnikatelům klacky pod nohy a dělá z nich zloděje. „Tohle musí skončit. Dobře víme, kolik peněz jako podnikatelé dáváme na to, aby nás vláda mohla šmírovat. Andrej Babiš by nás všechny nejradši zaměstnal ve svém agrosocialistickém kolosu,“ dodala Udženija.

Živnostník Daniel Pitek z Velemína uvedl, že ještě do středy provozoval hospodu na vrcholu Milešovky, ale kvůli zavedení EET musel skončit. „Připadám si jako Indiáni, kterým kdysi sebrali území, zavřeli je do rezervací a byli závislí na almužně od bílého muže,“ doplnil.

Zákon o EET vstoupil v účinnost ve čtvrtek a jako první se do evidence mají zapojit stravovací a ubytovací služby. Podle odhadů státu se to týká zhruba 4 tisíc podnikatelů. Po hotelech a restauracích se budou muset od března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání.

Podle nejnovějších údajů Finanční správy do dnešních 07:00 odeslali restauratéři a hoteliéři zhruba 6,74 milionu účtenek. Do EET bylo zapojeno 37 115 podnikatelů. Podle posledního dostupného údaje z 28. listopadu bylo do evidence zaregistrováno 46 250 provozoven. Podle mluvčí Finanční správy Petry Petlachové běží provoz plynule a bez problémů.

Ministr financí Babiš už dříve odmítl, že by zavedení EET znamenalo pro restaurace dodatečnou byrokracii. „To je jednorázová akce, kterou si myslím, že můžou všichni zvládnout. Pokladny fungují jednoduše. Já v tomhle směru nevidím, že by to byla nějaká trvalá komplikace,“ řekl.

Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, kdežto podle pravicové opozice opatření zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Se startem evidence klesla daň z přidané hodnoty v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 procent a podnikatelé mohou uplatnit slevu na dani pět tisíc korun jako kompenzaci zvýšených nákladů.

EET se vedle mincí a bankovek vztahuje i na platby kartou, šekem nebo směnkou, ale také dárkovým poukazem či stravenkami i virtuální měnou typu bitcoin nebo penězi zaslanými přes platební brány, jako je například PayPal. Naopak plateb převodem z účtu na účet se EET netýká.

