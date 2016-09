Proti americkým vrtulníkům nad Českem protestují proruské spolky

Na obří afghánské základně Bagrám si odsloužil už dvě mise. V letech 2012 a 2014. Teď Kyle Prososki, americký pilot bitevního vrtulníku AH-64 Apache, létá nad Českem. „Situace pod Hindúkušem se průběžně mění, takže úkoly byly pokaždé jiné“ říká. Se svým „apačem“, jenž je pro svou masivní výzbroj a mrštnost postrachem tálibánců, doprovázel konvoje, bránil jednotky na zemi i likvidoval nástražná výbušná zařízení.

Teď je jedním z patnácti stovek aliančních vojáků, kteří v Česku trénují spolupráci mezi leteckými návod čí mi na zemi a vzdušnými silami. Na nebi se střídají bitevní helikoptéry, útočná německá letadla Tornado, polské Su-22 a třeba i americké strategické bombardéry B-52 a B-1.

Právě účast americké techniky zapůsobila na levicové aktivisty a proruské spolky jako rudý hadr na býka. Už několik týdnů dopředu posílali dopisy poslancům, aby svolali mimořádnou schůzi parlamentu a naplánovaný výcvik Ample Strike 2016 zrušili. „Toto cvičení vzhledem k útočnému charakteru nese všechny znaky přípravy útočné války a může být oprávněně v současné době zhoršených mezinárodních vztahů vnímáno jako provokace,“ psala třeba iniciativa Ne základnám.

Nemá to smysl

U dopisů ale neskončilo. Během první zářijové schůze sněmovního branného výboru se domáhali, aby mohli před poslanci vystoupit. „Hlasovali jsme o tom, ale nikdo nebyl pro“ potvrzuje místopředseda výboru Bohuslav Chalupa (ANO).

Na jednání nicméně zůstali a po Josefu Bečvářovi, náčelníkovi generálního štábu, žádali, aby jim údajné nejasnosti kolem cvičení Ample Strike vysvětlil. „Pan generál něco řekl, ale pak jsem si vzal slovo já a jejich informace o tom, že americké bombardéry jsou vyzbrojené atomovými bombami, či stížnosti na to, že spojenecké letouny z nebe cvičí útok na české vojáky a území, vyvrátil,“ doplňuje Chalupa.

Zato další členka výboru Jana Černochová (ODS) komunikovat s podivnými spolky, jako jsou třeba „Nezávislá media“ Lenky Procházkové, rovnou odmítla. „Nemá to žádný smysl. To není o argumentaci, to je o jejich ideologii“ tvrdí poslankyně.

Levicoví aktivisté neprotestují jen proti Ample Strike. Rádi by zakázali i další alianční cvičení v Česku a omezili zdejší průjezdy a přelety spojeneckých vojsk.

Chybějí kontejnery

Velení armády o takových věcech nechce slyšet, cvičení Ample Strike plánovalo na mezinárodní úrovni několik měsíců dopředu a vyčlenilo na ně dva miliony korun. Navíc potřebuje procvičit několik desítek svých leteckých návodčích, aby v zahraničních misích dokázali navádět i spojenecké letouny.

A i když jsou návodčí na bojištích stále důležitější - v případě ohrožení pozemních jednotek dokážou přesně určit pozice protivníka a nasměrovat na ně letecký útok, popřípadě zajistit evakuaci zraněných - české vojsko má poměrně zásadní nedostatek. Letounům i helikoptérám stále chybějí automatické zaměřovače cílů, do nichž by návod čí ze země jen poslali souřadnice nepřítele.

„Pozice tak musíme do vysílaček doupřesňovat, což útok samozřejmě zdržuje,“ vysvětluje David, jeden z nejzkušenějších českých návodčích. Chyba se přitom neodpouští, bojující jednotky od sebe může dělit třeba jen několik desítek metrů.

Nový velitel vzdušných sil Jaromír Šebesta tvrdí, že výběr zaměřovacích kontejnerů pod letouny teprve probíhá a vyhodnocují se nejvhodnější řešení. „Technologi ípak vybavíme nadzvukové letouny Jas-39 a bitevníky L-159“ popisuje.

