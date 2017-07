Přijdete o dotace, hrozí Jourová Polsku kvůli zákonu o nejvyšším soudu

„Musíme hovořit o dodržování základních práv a zásad právního státu jako o podmínce, aby člen Evropské unie dostával peníze evropských daňových poplatníků,“ řekla eurokomisařka pro spravedlnost v rozhovoru poskytnutém německému listu Neue Osnabrücker Zeitung. Nedokáže si prý představit, „že by třeba němečtí či švédští daňoví poplatníci chtěli financovat zřízení nějaké formy diktatury v některém z dalších členských států EU“.

„Odebrání dotací je tvrdým krokem, ale musíme o tvrdých krocích přemýšlet,“ uvedla dále česká eurokomisařka. Zároveň zdůraznila, že by v případě odebrání evropských dotací nemohlo jít o finance ze současného rozpočtového období, ale až z příštího, které začíná v roce 2021. Polsko je zdaleka největším příjemcem evropských dotací.

S navázáním financí z fondů EU na dodržování zásad právního státu by museli souhlasit členské státy. „Mělo by být v zájmu všech členských zemí dodržovat pravidla, to je principem sjednocené EU,“ řekla Jourová.

Proti kontroverznímu zákonu se staví už i polský prezident:

Evropská komise se bude dnes zabývat situací v Polsku. Vyslechne informaci svého prvního místopředsedy Franse Timmermanse o novém vývoji v zemi, kde poslanci vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) přišli minulý týden s návrhem zákona, který by fakticky podřídil nejvyšší soud ministerstvu spravedlnosti.

Polský prezident Andrzej Duda v úterý překvapivě pohrozil, že bude zákon vetovat, pokud se nezmění. V prvním čtení polští poslanci nicméně zákon schválili.

Podle Jourové nyní „věci v Polsku míří špatným směrem“. „Jsme svědky systematického odbourávání právního státu v Polsku, neboť se ničí rovnováha mezi soudní a výkonnou mocí,“ uvedla eurokomisařka pro spravedlnost.

O stavu právního státu v Polsku diskutuje komise s polskou stranou už od konce roku 2015.

