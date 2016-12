Při Trumpově jmenování neopouštějte USA, varují přistěhovalce

Přistěhovalci, kteří se v dětství dostali do USA ilegálně, by pro jistotu neměli vycestovat mimo zemi, když bude 20. ledna inaugurován zvolený prezident Donald Trump. S tímto varováním podle agentury AP přišla skupina právníků a řada amerických univerzit. Administrativa dosluhujícího prezidenta Baracka Obamy byla vůči těmto mladým lidem vstřícná. To by se podle expertů mohlo změnit 20. ledna, kdy se Trump oficiálně stane prezidentem Spojených států.