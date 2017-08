Premiér podpoří přidání učitelům o 15 procent a ostatním o deset

Podle premiéra vláda rozhoduje o zvýšení tabulkových platů 670 000 lidí - hasičů, policistů, učitelů, pečovatelů, umělců a pracovníků dalších profesí. Ministerstvo práce propočítávalo několik možností růstu jejich výdělků. Většinou šlo o přidání mezi osmi a 13 procenty pro vybrané profese od listopadu a od ledna. Sobotka se kloní k variantě růstu tarifu učitelů o 15 procent a všech ostatních o deset procent.

„Jsme schopni se s tím vyrovnat. Ze strany ministerstva financí byly identifikovány potřebné úspory, měli bychom se dohodnout s koaličními partnery, že růst o deset procent pro všechny a o 15 procent pro učitele, by měla být jedna z priorit pro rozpočet,“ uvedl Sobotka. Podle něj by učitelé měli dostat více proto, že ve srovnání s kantory z jiných zemí Evropské unie vydělávají nejméně.

Podle Středuly by vláda přijetím tohoto návrhu dala najevo, že české ekonomice věří. „Ve chvíli, kdy se v předvolebních bojích slibuje, jak kdo navýší platy, bude vidět, kdo to naplní. Vládní koalice to naplnit může,“ uvedl předák.

Kabinet by měl v pondělí rozhodovat také o růstu minimální mzdy pro příští rok. Ministerstvo práce navrhuje růst od ledna o 1200 korun na 12 200 korun. Odboráři požadují zvýšení o 1500 korun, zaměstnavatelé by přidali zhruba 800 korun. Někteří vládní politici mluví o tom, že by se měla zvýšit o 1000 korun.

Sobotka podporuje návrh resortu práce. „Je to rozumný návrh o 1200 korun. Nechci dělal kompromis kompromisu,“ řekl premiér. Dodal, že se bude snažit přesvědčit koaliční partnery.

Podle Středuly je zvednutí nejnižšího výdělku o tisícikorunu pro odbory nepřijatelné. Podotkl, že na Slovensku jeden z návrhu počítá se zvednutím tamní minimální mzdy na 480 eur (nyní asi 12 550 korun). „O co jsou čeští zaměstnanci horší než slovenští? Nevidíme důvod, proč by se mělo licitovat. Nejsme báby na trhu. Jsme zaměstnanci a máme své rodiny,“ řekl Středula. Podle něj je na „masivní navyšování“ vhodná doba, když je rekordně nízká nezaměstnanost a 160 000 evidovaných volných míst. Předák poukázal také na to, že nejnižší čistý výdělek je v Česku pod hranicí příjmové chudoby. Ta loni činila pro samotného dospělého 10 691 korun.

