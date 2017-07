Pražské radnice nemají přehled o předškolácích. Zákon to neřeší

Novela školského zákona, která byla schválená loni v květnu, zavádí povinné předškolní vzdělávání poslední rok před nástupem do základní školy.

„Počet dětí, které nenavštěvují mateřské školy městské části Praha 2 a nejsou dle našich informací přihlášeny na jiných mateřských školách, či v individuálním vzdělávání, je zhruba 150. Praha 2 je relativně malá městská část. Na velkých městských částech bude tento počet v řádu 300 až 400 dětí,“ řekla vedoucí odboru školství Prahy 2 Petra Hainzová.

Dodala, že zákon neukládá zřizovateli či řediteli školky hledat rodiče, kteří dítě k zápisu do povinného ročníku nepřivedli.

Podle tiskové mluvčí Prahy 3 Michaely Luňáčkové nebylo zatím stanoveno, jak bude městská část postupovat, pokud rodiče dítě k zápisu nepřivedou. „V první řadě budeme rodiče na nesplnění povinností upozorňovat. Sankce jsou mezním řešením,“ uvedl mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas.

Praha 5, která zavedla spádovost podle ulic, používá k zápisu do mateřských škol aplikaci. „Zatím nebyly přijaty tři děti z celkového počtu 82 pětiletých a sedmi šestiletých dětí, které měly přijít k zápisu. Je ale možné, že chodí do jiné školky, a to třeba už od tří let a třeba v jiné MČ Prahy nebo jinde v ČR nebo v zahraničí,“ sdělil tiskový mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka na základě informací z aplikace. Po ukončení zápisu a správního řízení městská část ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) bude případy nezapsaných dětí řešit.

Kromě povinného ročníku v mateřské škole byla novelou školského zákona zavedena povinnost obcí určit spádové obvody pro mateřské školy. V hlavním městě spádovost podle ulic určily jen Praha 5 a Praha 10. Ostatní radnice určily jako spádový obvod celé území městské části.

