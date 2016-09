Právníci hradu studují rozsudek ve sporu o Peroutku

Odvolací soud Kanceláři prezidenta republiky přikázal, aby se omluvila vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové za to, že Zeman novináře opakovaně označil za autora článku „Hitler je gentleman“.

Soudce v rozsudku, jehož celé znění uveřejnil server echo24.cz, uvedl, že bylo nespravedlivé a absurdní přikazovat omluvu, pokud by existující název článku byl slovně jiný, ale obsahově totožný, nebo pokud by například obsahově srovnatelný výrok veřejně zazněl přímo z úst Peroutky. „Nic takového ovšem též nebylo žalovanou (stranou) prokázáno, a proto je nutno uzavřít, že tímto výrokem prezidenta bylo neoprávněně zasaženo do osobnostních práv Ferdinanda Peroutky,“ píše se v rozsudku.

Hrad se naopak nemusí omlouvat za tvrzení, že Peroutka napsal „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“, ani za Zemanovu úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením.

Podle soudu sice nebylo prokázáno, že by Peroutka přímo takový výrok napsal, ale po Mnichovské dohodě zveřejnil názory, které mu obsahově odpovídají. Odkazuje na článek „Nový poměr k Německu“. „Odvolací soud je dalek toho, aby sám kriticky hodnotil či odsuzoval tyto Peroutkovy autentické výroky, chápe frustraci národa a jeho elit po mnichovské zradě, ovšem nemůže tyto výroky pominout, tvářit se, že neexistují,“ uvedl soudce.

Peroutkova slova podle něj obsahově odpovídají Zemanovu druhému výroku o andělech a vlcích, který je tak ve své podstatě pravdivý. Nebylo jím zasaženo do osobnostních práv Peroutky a nelze za něj žádat jakoukoli satisfakci, míní soud. Stejně tak považuje za oprávněný výrok o fascinaci zrůdným učením a odkázal na Peroutkův článek „Dynamický život“, v němž vypočítává Hitlerovy úspěchy.

Svoboda projevu se podle rozsudku vztahuje nejen na informace nebo myšlenky přijímané příznivě nebo považované za neškodné či nedůležité, ale rovněž na ty, které jsou nepříjemné, šokují či znepokojují. „Osoby veřejného zájmu si musí být vědomy (a jistě jsou), že veřejnost bude sledovat pod drobnohledem jejich chování a dílo i po jejich smrti, přičemž mohou být (stejně jako za života) vystaveni nejen chvále, ale i kritice,“ uvedl soudce.

Peroutkova vnučka Kaslová u některých článků argumentovala tím, že jejich části mohly být myšleny ironicky. Soud připustil, že to může být případ článku „Dynamický život“, ovšem ironie v něm jednoznačně neplyne ani ze změněné typografie, použité relevantní interpunkce nebo z kontextu. „U zbylých dvou článků (Nový poměr k Německu a Češi, Němci a židé) by pak vzhledem k jejich obsahu ironické vyznění vůbec nedávalo smysl a nijak se z nich nepodává,“ dodal k této námitce soudce.

Kancléř Vratislav Mynář minulý týden řekl, že Hrad bude rozsudek soudu respektovat a omluvu zveřejní. Potřebuje k tomu ale písemné zdůvodnění rozsudku, z něhož bude jasné, kdo má za Kancelář prezidenta republiky omluvu podepsat.

Zeman podle Ovčáčka rozhodnutí soudu přivítal. Mynář soudní verdikt označil za vítězství Hradu.

