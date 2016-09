Zeman se postavil za Babiše: Nebraňme podnikatelům v politice

Úspěšným starostům a úspěšným podnikatelům by se nemělo bránit, aby vstupovali do politiky a zůstávali v ní, řekl dnes prezident Miloš Zeman ve Rváčově v Pardubickém kraji. Na dotaz místního občana tak komentoval zpřísnění zákona o střetu zájmů, které ve středu schválila Sněmovna. Zákon zavádí omezení pro podnikání členů vlády a zjevně míří na ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Zeman také řekl, že zákony by se neměly přijímat kvůli jednomu člověku.