Porošenko: Senát USA schválil půl miliardy dolarů a zbraně Ukrajině

„To je Porošenkovo prohlášení, ale neslyšeli jsme žádné prohlášení z americké strany,“ uvedl mluvčí Kremlu. Současně varoval, že případné dodávky amerických zbraní nepomohou ke stabilitě na východě Ukrajiny. Tam, navzdory příměří, stále dochází k přestřelkám mezi vládními vojsky a proruskými separatisty.

„Poprvé na zákonodárné úrovni se navrhuje dodat Ukrajině takové obranné prostředky, jako jsou radiolokátory protivzdušné a námořní obrany, prostředky pro námořní odminování či lodě pobřežní ochrany,“ uvedl Porošenko. Ve svém projevu v americké vojenské akademii West Point ocenil, že Spojené státy stojí po boku bojující Ukrajiny. Jednotky, vycvičené americkými instruktory, podle prezidenta již vykázaly na bojišti lepší taktiku a nejnižší ztráty.

Kyjev se cítí obětí agrese sousedního Ruska, které po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče anektovalo v březnu 2014 ukrajinský Krym a - podle Kyjeva a Západu - vojensky podporuje separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. Moskva stále popírá zapojení do konfliktu, který si za tři roky vyžádal na 10.000 mrtvých. Kyjev označuje Krym a část Donbasu ovládnutou separatisty za „okupovaná území“.

Kalašnikov a vlastní tablet. Vyčerpané ukrajinské armádě pomáhají studenti

Návrh zákona podle agentury Interfax-Ukrajina povoluje Spojeným státům dodat Ukrajině smrtící zbraně obranného charakteru, jakož i využít uvedené prostředky z obranného rozpočtu USA na rok 2018 pro léčení a rehabilitaci zraněných ukrajinských vojáků v amerických zdravotnických zařízeních a na posílení bojových schopností ukrajinského letectva a námořnictva.

Předchozí americký prezident Barack Obama odmítl smrtící obranné zbraně Ukrajině dodat.

Ruský zpravodajský server Newsru.com připomněl, že návrh zákona o obranném rozpočtu Spojených států ve výši přibližně 700 miliard dolarů schválili američtí senátoři v pondělí večer. Zákon obsahuje ustanovení o vojenské podpoře Ukrajiny.

Sněmovna reprezentantů schválila svou verzi obranného rozpočtu na podobné úrovni již v červenci. Podle agentury AP měl Bílý dům proti návrhu zákona, který odhlasoval v pondělí Senát, jisté námitky, prezident Donald Trump ale nepohrozil, že by ho vetoval.

Porošenko se má s Trumpem setkat 21. září.

Putin varoval před případnými dodávkami amerických zbraní Ukrajině i před 14 dny. „Dodávky zbraní do oblasti konfliktu nepomohou usmíření, ale situaci jedině zhorší,“ řekl Putin v čínském městě Sia-men, kde se účastnil summitu zemí BRICS. Americké zbraně podle Putina nijak nezmění situaci na východě Ukrajiny, jen zvětší počet obětí. Varoval současně, že povstalci v Doněcku a Luhansku mají zbraní dost, a to i ukořistěných u nepřítele - a je možné, že tyto zbraně pošlou i do jiných konfliktních oblastí.

Čtěte dále: