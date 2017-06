Poptávka po mědi kvůli elektromobilům prudce vzroste

Rostoucí počet elektrických vozů na silnicích by v nejbližším desetiletí mohl zvýšit poptávku po mědi pro tento sektor až devítinásobně. Vyplývá to ze zprávy konzultační společnosti IDTechEx vypracované pro Mezinárodní svaz mědi (ICA). Počet elektrických nebo hybridní aut a autobusů by do roku 2027 měl podle zprávy stoupnout na 27 milionů z letošních tří milionů.