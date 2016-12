Policie chce postavit ve Zbraslavi komplex za 2,6 miliardy

Policie chce v Praze na Zbraslavi vybudovat nový komplex, kam by přesídlili Kriminalistický ústav a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Náklady na přípravu projektu a výstavbu se předběžně odhadují na více než 2,6 miliardy korun. Dalších 600 milionů by mohlo stát vybavení moderních laboratoří pro kriminalisty. Nový areál by měl vzniknout v letech 2018 až 2022. Nejprve však musí záměr schválit vláda.