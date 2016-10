Podivný Zemanův metr. Vyznamená kritika čínské okupace Tibetu

Zatímco tedy schůzka ministra kultury Daniela Hermana s dalajlamou byla podle ministra důvodem, proč jeho strýc Jiří Brady, který prošel osvětimským koncentrákem, od Zemana při státních oslavách 28. října vyznamenání nedostane, u Hůlky sympatie k dalajlamovi zřejmě nevadí.

Hůlka tak vyznamenání dostane i přesto, že Čínu kritizoval kvůli jejímu chování v Tibetu. „Někde v rozhovoru jsem si pustil hubu na špacír a řekl, že Čína okupuje Tibet a že je to strašný, ale nikdo o tom nemluví, protože všichni s Číňanama kšeftujou,“ prohlásil Hůlka v roce 2013 pro pořad Prásk! vysílaný na Nově.

Spojenci. Hůlka dokonce za Zemanovce kandidoval, jméno strany ale neznal.

Jeho slova mu zkomplikovala plánování dovolené v Himaláji, kam chtěl dojít z čínské strany. „Pak jsem si přišel pro vízum a řekli mi, že ne, že jsem nepřítel čínského lidu a strany a že mi to vízum nedají,“ tvrdil Hůlka.

V roce 2003 se zase v Lidových novinách vyznal ze svého obdivu k dalajlamově tvorbě: „Já o sobě nemohu říci, že jsem buddhista. Pravda je, že když jsem si poprvé přečetl knížku od dalajlamy Cesta k plnohodnotnému životu, tak jsem si říkal, že jsem vlastně buddhista. Jsou tam věci, které na mě přesně sedí.“

A v roce 2002 magazínu Ring prozradil, že se chtěl s dalajlamou potkat, což nevyšlo. „Protože v době, kdy jsem dorazil do Indie, byl někde ve světě. Je to také výrazná osobnost a věřím, že by na mě zapůsobil podobně jako Svatý otec,“ svěřil se Hůlka.

Když se týdeník Euro pokoušel zjistit, jestli má Hůlka na dění v Tibetu stále stejný názor, nebo již otočil a respektuje územní celistvost Čínské lidové republiky (jak znělo servilní prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů včetně Zemana v reakci na Hermanovu schůzku a také na podnět čínské velvyslankyně), jeho manažerka Ema Krahulíková odmítla reagovat. „S panem Hůlkou pracuji necelý rok, tak vám na tento dotaz neumím odpovědět,“ tvrdí. K prosbě, aby se tedy zpěváka zeptala, se dosud nevyjádřila.

Hůlka tak bude oceněn především díky své dlouhodobé podpoře Miloše Zemana. V roce 2013 při volbách do sněmovny dokonce vedl kandidátku SPOZ v Královéhradeckém kraji. Když se jej tehdy televizní moderátor Jan Kraus ptal, jestli ví, co zkratka SPOZ znamená (Strana práv občanů Zemanovci, pozn. red.), Hůlka netušil. Partaj přejmenoval na „Stranu přátel občanů Zemanovci“.

Tušil Miloš Zeman, že zpívá hymnu s obdivovatelem dalajlamy?

