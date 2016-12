Po Romech i muslimové: obětmi násilí z nenávisti se v Česku stávají cizinci

Oběťmi násilí z nenávisti se v tuzemsku stále častěji stávají cizinci a muslimové, dříve se nejvíc týkalo Romů. Novinářům to dnes řekla ředitelka organizace In Iustitia Klára Kalibová. Policejní statistiky loni evidovaly 65 nenávistných trestných činů, organizace jich spočítala 154. In Iustitia v posledním roce školila policisty kvůli násilí z nenávisti. Vzdělávacího programu se jich účastnilo 297.