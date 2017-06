Paroubek má smůlu. Pražská ČSSD se postavila proti jeho návratu do strany

Krajský výkonný výbor pražské ČSSD neschválil návrat někdejšího premiéra Jiřího Paroubka do strany. Ruku pro znovupřijetí do ČSSD nezvedl žádný z členů výboru. Paroubek si přihlášku do sociální demokracie podal v Cerhenicích na Kolínsku. Podle stanov strany ale musela jeho případný návrat do strany schválit jeho původní organizace, tedy pražská ČSSD.