Trumpova Amerika v Asii vyklízí pole: medvěd i drak si brousí zuby

Svůj první týden v Bílém domě odstartoval Donald Trump ve velkém stylu. Kromě toho, že dal v souladu s radikálními předvolebními sliby příkaz k zahájení stavby zdi na americko-mexických hranicích, rovněž podepsal exekutivní příkaz k odstoupení Spojených států z obchodní dohody transpacifické obchodní spolupráce (TPP).

Ta bez svého vedoucího člena USA, jak se dříve nechal slyšet japonský premiér Šinzo Abé, postrádá smysl. Před možností, že zrušení dohody TPP, která pod sebe měla zahrnout 40 procent světové ekonomiky, USA poškodí a naopak může geopoliticky pomoci Rusku a Číně, varoval zpravodajský server televize CNN již koncem listopadu.

Názory na to, co případný konec TPP regionu i světové ekonomice přinese, tak jednoznačné nejsou. Podle Sonyho Kapoora, analytika z mezinárodního think-tanku Re-Define může kolaps TPP v Asii hospodářský růst stimulovat. George Magnuse, ekonom z čínského centra při univerzitě v Oxfordu, je zase toho názoru, že konec TPP poškodí nejen USA ale i Čínu.

Jisté ale je, že poté co vyklidil jeden z prominentních hegemonů pole, se hřiště pro velmocenskou přetahovanou v regionu zemí sdružených do pacifického integračního spolku ASEAN otevírá. Větší prostor k vyjednání či propagaci svých vlastních obchodních smluv tak dostává Rusko a Čína.

Byla-li by TPP spuštěna v původní formě, Čína ani Rusko by nevydělaly. Rusko by z ní podle odhadů Světové banky nemělo žádný přímý užitek, Čína by pravděpodobně čelila slabšímu vývozu. Eurasijský integrační blok, jakási obdoba evropské integrace, jíž je Rusko členem, by se pak dostal do investiční a obchodní izolace. Zmiňuje zpravodajský server Russia Behind the Headlines s odvoláním na Jevgenije Vinokurova, šéfa integračních studií při Eurasijské rozvojové bance.

Putin TPP dříve hlasitě kritizoval. Uzavřené integrační celky podle jeho názoru odporují pravidlům Světové obchodní organizace a myšlence volného obchodu. Ve skutečnosti však Rusko buduje své vlastní „obchodní kluby“. Kolaps TPP by mohl Rusku přinést příležitost, jak země Asean napojit na Eurasijskou unii. Moska o volný obchod či alespoň jeho zjednodušení s asijskými zeměmi (Singapurem a Jižní Koreou) již nějakou dobu usiluje.

Nejblíže k zaplnění „prázdnoty v asijském regionu“, jak pád TPP popsal koncem listopadu týdeník The Economist, však může mít Čína. Ta má mít podle agentury Bloomberg našlápnuto k tomu, aby Spojené státy nahradila v pozici světové obchodní jedničky. Již nyní jedná o vytvoření trilaterální dohody s Japonskem a Jižní Koreou. Kromě toho Peking všemožně propaguje i vlastní obchodní pakt RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), do nějž plánuje zahrnout i země Latinské Ameriky. Souběžně s tím pracuje i na zjednodušení příhraničního obchodu i s Ruskem a obě země investují do bilaterálních projektů.

