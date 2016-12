Obama hrozí Rusku odvetou za hackerské útoky

„Je jasné, že když se cizí vláda, ať je jakákoliv, pokouší zasahovat do našich voleb, tak musíme jednat. A uděláme to - v místě a době, o které sami rozhodneme,“ prohlásil prezident Barack Obama v rozhlasovém rozhovoru, jehož výňatky byly zveřejněny ještě před odvysíláním celého interview stanicí NPR.

Obama uvedl, že některé odvetné kroky budou explicitní a veřejné, zatímco jiná opatření taková být nemohou. „Pan Putin si je dobře vědom mých pocitů pocitů, protože jsem s ním o tom přímo mluvil,“ řekl. Povahu odvetných kroků blíže neupřesnil.

Budoucí americký prezident Donald Trump ve čtvrtek zpochybnil roli Ruska na kybernetickém útoku proti serverům Demokratické strany. Trump si na twitteru také položil otázku, proč prezident Barack Obama s reakcí na hackerský skandál tak dlouho otálel. „Pokud hackerský útok podniklo Rusko či někdo jiný, proč Bílý dům čekal tak dlouho, než začal jednat? Proč si stěžují, až když Hillary (Clintonová) prohrála?“ napsal.

If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?