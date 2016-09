Odpadlice z ANO Zelienková: Babiš káže vodu, pije víno

Kristýna Zelienková, poslankyně zaměřená především na zahraniční politiku, která letos v červenci opustila hnutí ANO, se už fakticky přidala k opozici. Tento týden zvedla ruku pro přijetí novely zákona o střetu zájmů, která Babišovi jako členovi vlády zakáže vlastnit média a jeho Agrofertu znemožní ucházet se o veřejné zakázky. Hlasovala tak proti svému bývalému stranickému šéfovi.

Právě koncentrace moci v rukou předsedy hnutí ANO Andreje Babiše byla jedním z důvodů, proč Zelienková jako první poslankyně hnutí nedávno opustila. Vadil jí také odklon od původního programu i posun v zaměření na jiný typ voličů. ANO podle ní začalo politikařit stejně jako jiné strany, které před volbami samo hnutí kritizovalo. Odmítáním uprchlíků navíc podle ní začalo oslovovat spíše méně vzdělané, venkovské a levicově zaměřené voliče.

Má ještě někdo v poslaneckém klubu ANO podobný názor na fungování hnutí jako vy?

Když se bavíte s těmi lidmi mimo poslanecký klub, řeknou vám, že mají stejný názor jako vy, ale když přijde v uvozovkách na lámání chleba a řeší se to před velkým guru, tak se stejně nikdo neozve. Jsem smutná, že se z toho hnutí stalo to, co teď je.

Proč se podle vás ti lidé, kteří mají podobný názor jako vy, veřejně neozvou?

Můžou to být pragmatické důvody. Někdo teď například kandiduje do Senátu, tak nechce vystoupit z ANO. Někdo chce být ministrem, někdo chce znovu kandidovat v příštích sněmovních volbách, někdo se třeba k něčemu zavázal panu Babišovi. Někdo něco slíbil nebo dostal peníze. To jsou všechno možné důvody, proč někteří lidé v hnutí ANO nadále zůstávají, přestože s jeho fungováním nesouhlasí. Já jsem to řekla jasně už na začátku, když jsem do hnutí ANO vstupovala: Pokud to bude průšvih, já budu první, kdo odejde.

Kdy jste začala o odchodu z ANO přemýšlet?

Paradoxně to bylo hned po vstupu do Poslanecké sněmovny. My jsme tam šli například s tím, že nebudeme zaměstnávat rodinné příslušníky jako poslanecké asistenty. To se ale děje. V Poslanecké sněmovně pracuje třeba sestra paní místopředsedkyně Jermanové nebo syn pana místopředsedy Faltýnka. Babiš to všechno ví, ale toleruje to. Také se řeklo, že když se někdo stane poslancem, nebude pak podnikat nebo pracovat jinde. I to se porušuje. Někteří poslanci mají dokonce několik zaměstnání. Například poslankyně a zároveň ředitelka střední školy Ivana Dobešová. Jezdí přitom na mnoho zahraničních cest. Jak to stíhá? V tu chvíli mi bylo jasné, jak to všechno doopravdy funguje. Já jsem jen ze sebe udělala blbce - jako jediná jsem pozastavila podnikání a odmítala jsem něčí známé jako své asistenty.

Jaký byl v poslední době váš vztah s panem Babišem?

Jako jedna z mála jsem se mu nebála říct, co si myslím. Klidně jsem se s ním i pohádala. Je mi jedno, že má miliardy, tady jde o budoucnost státu.

Proč jste ve středu hlasovala pro přijetí novely zákona o střetu zájmů, s kterou hnutí ANO nesouhlasí?

Pan Babiš šel do politiky s tím, že není jako politik. Pak v Poslanecké sněmovně kritizoval bývalé politiky za to, že měli své různé firmy a dělali při tom politiku. Proto bych očekávala, že s takovým návrhem, který omezuje podnikání politiků, přijde sám pan Babiš. Čekala bych, že se vzdá jakéhokoliv svého podnikání tak, jako jsem to udělala já. Pan Babiš přitom přesně toto po poslancích chtěl. Požadoval, abychom omezili své podnikání a plně se věnovali práci v Poslanecké sněmovně. Ale sám to neudělal. Takže znovu káže vodu, ale pije víno.

Co vám vadí na tom, že pan Babiš jako politik vlastní média?

Je to pochopitelně v rozporu s pravidly demokracie. Nemůžeme věřit tomu, že Babiš neovlivňuje svá média, když je vlastní. To ovlivňování přitom můžeme dennodenně pozorovat. Tištěná média mají navíc stále velký vliv na mínění voličů. Je to pro mě zcela neakceptovatelný střet zájmů.

Čtěte také:

Zeman se postavil za Babiše: Nebraňme podnikatelům v politice

Komunisté předložili návrh referenda o vystoupení z NATO