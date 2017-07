Odklad EET nebude. Vláda odmítla návrh lidovců a STAN

Odklad by měl podle předkládajících poslanců přinést čas pro vyhodnocení dopadů dvou předchozích fází, které zahrnují stravování, ubytování a obchod. Tvrdí, že dosavadní data k evidenci tržeb a jejímu přínosu jsou rozporuplná, protože mezi daty Českého statistického úřadu a ministerstva financí panují značné rozdíly. Proto chtějí před spuštěním dalších fází vyhodnotit dosavadní zavádění EET.

Vláda však odmítá, že by posunutí účinnosti mohlo přispět k posílení právní jistoty dotčených subjektů. Podnikatelé mají už od schválení zákona v loňském roce stanoveno, kdy na ně povinnost evidovat tržby dopadne. „Zvolený časový odstup téměř dvou let od platnosti zákona je podle názoru vlády i pro nejmenší subjekty dostatečný k řádné přípravě,“ stálo ve stanovisku pro ministry.

Navrhovanou změnu by také podle vlády mohly negativně vnímat ostatní firmy, které se už do EET zapojily. Vláda také uvádí, že návrh by připravil státní rozpočet jen v příštím roce o 1,7 miliardy korun.

Návrh dnes jako pokrytecký kritizovala místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Byli to právě poslanci KDU-ČSL, kteří ve Sněmovně EET porušením jednacího řádu schválili. Jejich snaha odčinit svou nečinnost a bezzásadovost během čtyř předešlých let ve vládě působí tři měsíce před volbami směšně,“ uvedla v tiskové zprávě. Její strana chce EET zastavit a dosavadní fáze zrušit.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci. Není jasné, jestli ho ještě projednají, protože do voleb zbývá jen jedna řádná schůze Sněmovny. Předkladatelé proto navrhují, aby Sněmovna návrh schválila ve zrychleném režimu už v prvním čtení.

