Odchod Británie z EU se musí doladit do 18 měsíců, tvrdí hlavní vyjednavač

EU je podle Barniera připravena na formální britské oznámení podle článku 50 lisabonské smlouvy o fungování unijních institucí. Času podle něj nebude mnoho a na reálné jednání bude méně prostoru než smlouvou předpokládané dva roky.

Barnier v této souvislosti zmínil „15 až 18 měsíců“.

Připomněl totiž, že na začátku onoho dvouletého období bude muset summit EU určit rámec pro budoucí jednání. Na konci bude muset dohodu schválit europarlament, členské země EU i britská strana tak, aby celá ratifikace mohla skončit dva roky po oznámení, tedy v březnu 2019. Je to těsně před příštími volbami do Evropského parlamentu.

„Jsme připraveni. Zachovejme klid a jednejme,“ prohlásil dnes Barnier.

Britové koncem června rozhodli v referendu o odchodu země z EU. Znamenalo to konec vlády premiéra Davida Camerona. Jeho nástupkyně Theresa Mayová odolala přání ostatních zemí EU, aby formální vyjednávání o odchodu své země spustila co nejdříve. Oznámila, že Londýn se potřebuje připravit a že článek 50 aktivuje do konce března příštího roku. Evropská unie s Brity o takzvaném brexitu odmítá před tímto krokem vyjednávat.

Barnier v této souvislosti připomněl, že podle tohoto článku se bude vyjednávat jen o odchodu Britů z Unie. Pokud půjde o další podobu partnerství Británie s ostatními zeměmi EU je na Londýnu, aby dal najevo, jak si další vzájemné vztahy představuje, míní vyjednávač komise. Teprve pak bude moci reagovat ostatních 27 vlád a parlamentů.

Barnier v této souvislosti nevyloučil ani určitou podobu dočasné či přechodné dohody, která by jen připravila půdu pro definitivní novou formu vzájemných vztahů.

Připomněl totiž, že dohoda o budoucí podobě vztahů bude mít jinou právní podobu než stávající vztahy zemí Unie s Británií, neboť půjde o dohodu se třetí zemí. „Legálně vzato to nemůže být dojednáváno zároveň. A dá se očekávat, že to, jaká bude představa o budoucích vzájemných vztazích, možná ukáže na užitečnost velmi omezeného předchodného období. A může to mít i vliv na samotná vyjednávání o odchodu,“ upozornil Barnier.

Někdejší eurokomisař pro vnitřní trh a služby dnes novinářům řekl, že v minulých dvou měsících se na jednání připravoval, naslouchal prý členským zemím i zástupcům europarlamentu. Barnier už navštívil 18 členských zemí EU a „turné“ po hlavních městech chce mít hotové do konce ledna. Barnierův tým bude čítat tři desítky lidí, kteří budou podporování aparátem Evropské komise, počítá také s pomocí Evropské centrální banky, Evropské investiční banky, Europolu a Evropského soudního dvora.

