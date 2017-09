Odbory: Splnění volebních slibů by stálo desítky miliard

Odboráři srovnávali sliby stran, které se týkají zvyšování mezd a platů, daně z příjmu, hospodářské politiky či pracovních podmínek. U řady stran prý podrobnější plány nenašli. Zaměřili se pak na konkrétnější záměry čtyř stran - ANO, ČSSD, ODS a TOP 09. Spočítali, že by státní rozpočet po zamýšlených změnách odvodů či daní přišel o desítky až stovky miliard.

„V České republice je skutečně levná práce a musí se s tím něco dělat. Byl bych rád, aby ti, co budou zvoleni, na to nezapomněli, jakmile vstoupí do Sněmovní 4, kde sídlí Sněmovna. Je rozdíl mezi prohlášením v programech a reálnými kroky,“ řekl Středula. Vyzval odboráře, aby šli k volbám.

Už přišel kouzelník? Kapesní průvodce politickými sliby, verze 2017

Podle Středuly růst výdělků slibují všechny z porovnávaných stran. Většinou počítají se snížením odvodů či daní. Odboroví analytici spočítali, že prosazení záměrů ČSSD by připravilo státní rozpočet o 73 miliard. Plány ANO by snížily příjmy státní pokladny o 95 až 137 miliard, TOP 09 o 230 miliard a ODS asi o 193 miliard korun. Předáci uvádějí, že by tak chyběly třeba peníze na důchody.

Podle představ odborů by se minimální mzda měla dostat na polovinu průměrné mzdy. S tím ve svém programu počítají jen komunisté. Nejnižší výdělek nyní činí asi 40 procent průměru, od ledna se zvedne o 1200 korun na 12 200 korun hrubého. Odbory chtějí po volbách tlačit na další zvyšování. Evropská odborová konfederace ETUC má cíl, aby minimální výdělek činil 60 procent průměrné mzdy, podotkl Středula.

Teď, nebo nikdy, vzkazuje ANO v programu. Chce zrušit superhrubou mzdu

ČMKOS je největší odborová centrála v Česku. Sdružuje 29 svazů s celkem 300 tisíc členů. Zhruba třetina z nich pracuje ve veřejném sektoru, dvě třetiny v soukromém. Před několika lety centrála zahájila kampaň Konec levné práce. Pro zaměstnance veřejných služeb a správy odbory vyjednaly růst platových tarifů od listopadu, a to o 15 procent pro učitele a o deset procent pro ostatní. Lékařům a sestrám se pak základ výdělku zvedne o desetinu od ledna. Ve firmách by příští rok měli pracovníci vyjednávat o růst mezd o osm až deset procent, doporučuje centrála.

Dále čtěte: