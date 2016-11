Obrat v rozvráceném Podolí: vedení obce odstoupilo

Demonstrace, pochody, vyvěšené transparenty. Malá vesnice u Uherského Hradiště v posledních týdnech zabředla do neřešitelného sporu. Řada občanů, kteří nesouhlasili s odvoláním starostky Jany Rýpalové a její zástupkyně Jarmila Kasperové (obě za Alternativu pro Podolí), žádala vypsání předčasných voleb, vedení obce ovšem odmítalo couvnout a výměnu ve vedení radnice obhajovalo.

Až v posledních dnech se situace radikálně změnila. Svých funkcí v devítičlenném zastupitelstvu se nejdříve vzdali všichni čtyři konšelé Alternativy pro Podolí. „Bez podpory ostatních zastupitelů jsme byli zbaveni možnosti rozhodovat o věcech, které přísluší členům zastupitelstva. Nechtěli jsme se na tomto podílet,“ přibližuje Rýpalová.

Později rezignoval i zastupitel zvolený za ČSSD a pět náhradníků, čímž zastupitelstvo přestalo být usnášeníschopné. A tak se otevírá cesta k předčasným volbám. „Nové volby do zastupitelstva obce se konají, jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží o více než polovinu oproti počtu určenému podle zákona a nejsou-li náhradníci,“ píše se v platné legislativě.

Ve čtvrtek 3. listopadu pak své odstoupení oznámil i starosta Jaromír Hastík (za ČSSD). „Iniciátoři nedemokratických nepokojů, kteří zaseli v obci Podolí zlo a nenávist, mají důvod pokračovat v prosazování svých soukromých zájmů a budou dál parazitovat na obci, ať už bude ve vedení obce kdokoli,“ vysvětlil svůj odchod.

Předčasné volby v Podolí s největší pravděpodobností proběhnou příští rok v únoru nebo na začátku března. Jasněji mohlo být už v pátek 4. listopadu večer, kdy mělo proběhnout zasedání zastupitelstva. To ovšem radnice bez vysvětlení zrušila. „Celou situaci snad uklidní předčasné volby a zástupci, kteří z nich vzejdou,“ říká v rozhovoru Jana Rýpalová.

Budete se v nových volbách opět ucházet o hlasy voličů?

Ano, ve volbách budu kandidovat.

Současná krize v Podolí zadělala na spor, který může klidně trvat řadu let a silně naruší život v obci. Neobáváte se důsledků?

S touto situací se budeme dlouho vyrovnávat. Nejvíce nás překvapilo počínání pěti zastupitelů (za ČSSD a Život v Podolí 2014, pozn. red.), kteří nám ukázali, jak je možné chovat se k lidem, se kterými chcete žít v jedné vesnici. Celou situaci snad uklidní předčasné volby a zástupci, kteří z nich vzejdou. Doufám, že se život v naší obci vrátí co nejdříve do normálních kolejí a nezanechá v nás hluboké šrámy.

Krize se naplno rozjela po 11. červenci, kdy váš a místostarostku zastupitelstvo odvolalo. Co považujete za hlavní důvod?

Mé hlasování proti prodeji obecního pozemku o výměře 28 metrů čtverečních. O prodej tohoto pozemku požádala zastupitelka Eva Dokoupilová (Život v Podolí 2014) a koupí si chtěla vyřešit osobní spor se svými sousedy. K mému odvolání přispělo i zmedializování celé věci.

Alternativa pro Podolí sice komunální volby v roce 2014 vyhrála, ovšem v devítičlenném zastupitelstvu jste měli jen čtyři křesla. Nebylo vám hned jasné, že vaše pozice starostky není nijak pevná a kdykoliv můžete skončit?

Mé vítězství bylo od počátku respektováno a počítalo se se mnou jako se starostkou. Složité to ale bylo s funkcí místostarostky. Po různých schůzkách a vyjednáváních uzavřela naše Alternativa pro Podolí a ČSSD „deklaraci o spolupráci“. Později se ukázalo, že jde o bezcenný papír. Povolební vývoj mě varoval, že v zastupitelstvu to nebude jednoduché, ale zklamat voliče tím, že se nedokážeme dohodnout, jsem nechtěla. Vše fungovalo celkem dobře. Vždyť bez podpory ostatních zastupitelů by se nepodařilo zrealizovat investiční akce, nedošlo by ke schválení rozpočtu, smluv a dalších věcí důležitých pro chod obce.

Na vašem červencovém odvolání nebylo podle vyjádření ministerstva vnitra nic nezákonného.

Nesouhlasím se způsobem, jakým to zastupitelé provedli. Tak by se slušní lidé neměli chovat. Pokud mě a místostarostku chtěli odvolat, body o odvolání měli přidat na začátku zastupitelstva, kdy si schvalovali program. Nebo starostka ztratila důvěru pěti zastupitelů až v průběhu sedmihodinového jednání zastupitelstva, jak to tvrdí pan Mana (Vladimír Mana, zastupitel za ČSSD, pozn. red.)?

Vladimír Mana stejně jako další konšelé stojící za vaším odvoláním mluví o údajných machinacích během čerpání evropské dotace. To prý způsobilo váš konec. Zjistila už něco policie?

Prošetřování probíhá, zatím není ukončeno.

Je pravda, že s vámi poté radnice chtěla jednat a vy jste nabídku nevyužila?

Vedení obce přišlo s nabídkou, která se objevila na webu, obecních vývěskách a v poštovních schránkách, že Alternativě pro Podolí nabízí křeslo druhého neuvolněného místostarosty. Mě osobně však nikdo telefonem ani emailem nekontaktoval.

