Bujení frustrace a nenávisti. Slovácká ves Podolí je v rozkladu

Kdokoliv dnes dorazí do Podolí, nevyhne se transparentům z plachet pověšeným na řadě domů a plotů. Jejich hesla míří proti současnému vedení vesnice. Vzešlo z nečekaného hlasování zastupitelstva 11. července v noci. Tehdy se spojili tři konšelé zvolení za ČSSD a dva nezávislí za hnutí Život v Podolí 2014 a přehlasovali zbylé čtyři kolegy z Alternativy pro Podolí, která tu před dvěma lety vyhrála volby.

Výsledkem bylo odvolání starostky Jany Rýpalové a místostarostky Jarmily Kasperové. V tu chvíli v Podolí odstartovaly nepokoje. A nejde jen o rozvěšené plachty. Desítky občanů pod vedením aktivisty Jiřího Trávníčka chodí demonstrovat před domy radních. Hromadně také navštěvovali obecní úřad, než jej současné vedení obce kvůli údajným „nezbytným opravám a malování vnitřních prostor“ na neurčito uzavřelo. Kromě toho policie řeší několik přestupků včetně fyzického napadení a poškození fasády domu.

Podolí od července vede Jaromír Hastík a Stanislav Křižka. Rýpalovou a Kasperovou odvolali prý kvůli špatnému hospodaření s rozpočtem obce a pochybení při čerpání dotací. Obě ženy jakékoliv chyby odmítají, policie zatím prověřování neukončila. Bývalá starostka a další oponenti současného vedení se s Hastíkem a Křižkou zase přou kvůli plánovanému prodeji obecních pozemků včetně cenné přírodní lokality Hluboček, jejíž část měl Jiří Trávníček až do července v nájmu.

Souběžně s krajskými volbami proto v Podolí proběhlo referendum naplánované ještě za Rýpalové a Kasperové, v němž se měli lidé vyjádřit k budoucnosti pozemků v majetku obce. Podle platného výsledku teď obecní úřad nesmí svou půdu prodávat. Ovšem ani plebiscit zdejší život neuklidnil. Část Podolí s červencovým „pučem“ stále odmítá souhlasit a tlačí na vypsání předčasných voleb.

Jenže tomu se vedení obce brání. „Od lidí v Podolí cítím frustraci, definitivně to rozhodnou až volby za dva roky. Jenže pokud tam bude ta frustrace a nenávist bujet ještě dva roky, založí to ohromné nepřátelství,“ myslí si Petr Gazdík (Starostové a nezávislí), místopředseda poslanecké sněmovny a regionální politik. „S ohledem na situaci v obci a průběh posledního zasedání zastupitelstva, kde nespokojení občané znemožnili jeho řádný průběh, jsem spíše pro vypsání nových voleb. Nicméně bych varoval před jakýmkoliv zasahováním zvenčí do pravomocí zastupitelů obce,“ přidává se poslanec Antonín Seďa (ČSSD).

Jak ale reaguje Seďův stranický kolega a podolský zastupitel Vladimír Mana, rada obce neustoupí a bude dál odrážet útoky. „Novému vedení obce se bohužel zatím nepodařilo přesvědčit občany o nezbytnosti odvolání Jany Rýpalové,“ říká v rozhovoru pro Euro.cz

Jak se vám v posledních měsících žije v Podolí? Ptám se i proto, že jednou z prvních věcí, které návštěvníka zaujmou, jsou transparenty s hesly namířenými proti vaší osobě.

V Podolí jsem doma již 16 let. Na tom nic nezmění ani dehonestační kampaň, kterou proti mně vede skupina občanů v čele s Jiřím Trávníčkem. Když nemůžeš protivníka porazit argumenty, je třeba ho alespoň pošpinit – to je metoda, kterou tito lidé zvolili. A jak pravil Cicero – proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé?

Úhlavním nepřítelem jste pro víc lidí. Jak si to vysvětlujete?

Jsem přesvědčen, že Jiří Trávníček a několik dalších občanů Podolí bylo odvoláním Jany Rýpalové z funkce starostky odříznuto od vlivu na chod obecního úřadu, na veřejné zakázky a hospodaření obce. Snaží se proto získat svůj vliv zpět a používají k tomu všechny prostředky, včetně lží, pomluv a veřejných urážek.

Je tím zásadním zádrhelem spor o prodej obecních pozemků?

Spor o pozemek již dávno žádnou roli nehraje. Zastupitelstvo na svém červencovém zasedání jednoznačně rozhodlo, že obec pozemek prodávat nebude. Skutečný problém je úplně jinde. Jana Rýpalová byla odvolána z funkce starostky pro ztrátu důvěry, protože dle zjištění finančního výboru obce uváděla nepravdivé údaje na dotační smlouvě. Přestalo jí věřit pět z devíti zastupitelů, což je, pokud správně počítám, většina obecního zastupitelstva.

Jak chce současné vedení obce situaci řešit, aby se Podolí opět co nejdříve uklidnilo?

Nejsem členem vedení obce, jsem řadový zastupitel. A pokud vím, nabízel starosta Janě Rýpalové opakovaně možnost zasednout k jednacímu stolu a najít společně řešení. Místo toho slyšíme urážky, křik, vyhrožování, nátlak a verbální útoky na právoplatně zvolené vedení obce. Současné vedení obce může v souladu se zákony odrážet jejich neslušné útoky a trpělivě opakovat pravdu o Podolí.

Výměna v čele obecního úřadu proběhla legálně, což ostatně potvrdilo i ministerstvo vnitra - byť píše, že odvolání starostky nebylo zcela transparentní. Jenže na druhé straně poměrně velká část vaší obce protestuje. Proč se tedy bráníte vypsání předčasných voleb?

Demokraticky zvolená většina zastupitelů odvolala starostku Janu Rýpalovou a demokraticky zvolená většina zastupitelů zvolila nového starostu. To samo o sobě není v demokratické společnosti nic neobvyklého a v České republice dochází každoročně ke změnám na postech starostů měst a obcí bez větší pozornosti médií a bez nutnosti vypisovat předčasné volby. Novému vedení obce se bohužel zatím nepodařilo přesvědčit občany o nezbytnosti odvolání Jany Rýpalové z funkce. Pravda nakonec vyjde najevo, v naší obci to je ale bohužel spojeno se zhoršením mezilidských vztahů, což mi radost opravdu nedělá.

Od poslance a vašeho stranického kolegy Antonína Sedi vím, že se o dění zajímá i vedení sociální demokracie.

Pan poslanec Seďa se o dění v obci skutečně zajímá a svůj názor na celou situaci mi netají. Já osobně pravidelně informuji nejenom místní organizaci, ale také vedení okresní organizace.

Můžete odhadnout, jak bude Podolí vypadat za rok?

Předpovídat budoucnost opravdu neumím. Jsem člověk, který ctí zákony a věří ve spravedlnost, a to nejenom tu světskou. A také vím, že lidé se nemění, pouze podle situace projevují své dobré i špatné vlastnosti. Kdo je lhář a zbabělec, bude lhářem a zbabělcem i za rok. Kdo je statečný a nebojí se hájit pravdu, bude statečný vždycky.

