Obnovitel ODA Sehnal: Stranu zakládám podobně jako firmu

Majitel společnosti SPGroup Pavel Sehnal představí na konci ledna hlavní body z programu obnovené Občanské demokratické aliance, kterou na konci loňského roku založil. Jedním z klíčových prvků tohoto programu, s nímž chce ODA kandidovat už letos do Poslanecké sněmovny, bude podpora developerů a stavebnictví obecně. Přitom Sehnalova SPGroup sama v developmentu podniká - vlastní výstaviště v Letňanech či aquapark v Čestlicích. „Nechci zastavět všechny parčíky a dětská hřiště, ale pokud je pozemek 50 let stavební a teď tam nějaká městská část blokuje výstavbu, tak tady má být politická strana, která řekne ne a pomůže developerům,” říká byznysmen a politik Sehnal.

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky? Nevybral jste si na současné roztříštěné pravici žádnou stranu, která by vám byla sympatická?

Dlouho se zdálo, že podnikání a politika jsou dva světy, které nejsou vzájemně propojeny. Až teprve hnutí ANO Andreje Babiše ukázalo, že pozice podnikatele a politika je slučitelná. Andrej Babiš nám všem ukázal cestu.

Nepřemýšlel jste o tom, že byste Andreji Babišovi pomohl přímo v hnutí ANO?

Pan Babiš nás podnikatele na různých setkáních vždy vyzýval, abychom mu s tím pomohli. Takovou úvahu jsem tedy měl. Ale ukázalo se, že každý podnikatel je poměrně samostatná osobnost a právě cesta vlastní politické strany mu umožňuje říkat zcela transparentně své názory.

Jak se ty vaše názory liší od názorů Andreje Babiše?

ODA zůstane pravicovou stranou, která očekává od občana větší míru aktivního zapojení do rozhodování například ve zdravotnictví, očekává deregulaci a tak dále. Zdravě pravicová strana nám v politickém spektru chybí. Kterákoliv strana, která má pravicový úmysl, musí nakonec pro hlasy běžet do středu politického spektra a nemůže zůstat věrná té pravicové myšlence. My touto cestou jít nechceme.

Zatím má ODA pouze tři členy, všechny z vámi ovládané společnosti SPGroup. Proč jste oslovil zrovna své podřízené? Nepůsobí to jako váš firemní projekt?

Když spouštíte jakýkoliv projekt, tak na začátku musí být nějaká myšlenka a strategie. ODA vnímám jako otevřenou platformu. Mnoho lidí o politice mluví, ale ne každý má odvahu založit politickou stranu. Pokud za mnou přijdou například nějací podnikatelé z Tábora, že chtějí sestavit kandidátku do komunálních voleb, tak jsem připraven tomuto společenství dát prostor vystupovat a reprezentovat ODA v daném regionu. Chci ale, aby vyplnili přihlášky, zaslali mi životopisy. Mám navíc štáby lidí, které využívám pro řízení svých 56 firem a které mi pomohou tyto zájemce z Tábora nějakým způsobem prověřit. Zejména jestli mají předpoklady morální bezúhonnosti, odborné způsobilosti a přiměřené manažerské dovednosti.

Ale proč jste už na počátku oslovil pouze dva lidi z vaší firmy? Z jakého důvodu nejsou už nyní členy ODA nějaké osobnosti mimo vaši SPGroup?

Nejprve musíte tu stranu nějak institucionalizovat. Je to podobné, jako když jsem zakládal pojišťovnu. Tam jsem také potřeboval lidi, kteří tomu rozumí.

Přirovnáváte vznik politické strany k založení firmy? Je to podobné?

Ten proces má stejné znaky, musíte ustavit nějakou právnickou osobu, získat licenci, zapsat se do rejstříku, nabrat management. V další fázi je tu příprava programu strany, v březnu 2017 bychom na prvním sněmu chtěli celistvý program pro jednotlivé rezorty představit. Teď v průběhu ledna oznámíme jeho první teze.

Chtěl byste zůstat předsedou ODA i po tom březnovém sněmu?

Jsem na to často dotazován od svého týmu. Oni by nejradši, abych tu stranu řídil navždy. Já říkám: Ano, do té doby, dokud to bude správné a vhodné, tak tu stranu řídit budu. Ale všechny principy té strany už musí být nastaveny tak, aby ODA dokázala fungovat bez pana Sehnala. Mé firmy také mají nějakého obchodního ředitele, výrobního ředitele, řídí je manažeři. Nechci tím říct, že bych rád řídil politickou stranu jako firmu, ale ten postup je velmi podobný. Někteří politici začínají od konce, vymyslí si pár líbivých hesel a snaží se upoutat. Já to tak nevnímám, přestože moji političtí konzultanti trvají na tom, abychom měli ta správná hesla. Já trvám na tom, že musíme mít nejprve kvalitní program.

Koho už jste najal jako své politické konzultanty?

Je známo, že u mě pracuje kolega Petr Nečas, člověk zkušený, obeznámený s politikou.

Petr Nečas vám radí konkrétně s projektem politické strany ODA?

Částečně ano. Sestavil jsem si tým lidí se zkušenostmi z politiky.

Kromě Petra Nečase jste v kontaktu také s dalším bývalým významným politikem, někdejším ministrem průmyslu Vladimírem Dlouhým. Dal jste mu nabídku na angažmá v ODA?

Můj vztah s panem Dlouhým je dlouhodobý, velmi přátelský. Byl úspěšným politikem a podnikatelem. Jeho názorů si velmi vážím. Pokud se setkáme, ta schůzka je vždy velmi přínosná. Žádnou konkrétní nabídku na vedení té politické strany jsem mu zatím nedal. Ale máme oba zájem se spolu bavit o politice. On o mém projektu ví a věděl od počátku. Snažil jsem se s ním ty věci konzultovat. Byl to představitel té strany, kterou obnovuji.

S kým se ještě radíte o projektu ODA?

Jsou to předsedové různých profesních sdružení, svazů, cechů. S nimi konzultuji, jaká problematika je pro ně důležitá. Těch lidí je celkem asi 30. Například když se potkám s developery, tak slyším, že se v Praze čeká na územní rozhodnutí sedm let, z toho téměř čtyři roky je nečinný stavební úřad, který nedodržuje zákonem stanovené lhůty. Jde tedy o omezení byrokracie v oblasti developmentu. Ne každý může vnímat pozitivně, že chci podporovat developery. Ale my jsme pravicová strana a můžeme si dovolit i tato témata otevřeně formulovat. Nechci zastavět všechny parčíky a dětská hřiště, ale pokud je pozemek 50 let stavební a teď tam nějaká městská část blokuje výstavbu, tak tady má být politická strana, která řekne ne a pomůže developerům. Developer jen uspokojuje potřeby občana, jehož děti by si třeba jednou rády pořídily byt v blízkosti rodičů…

Počítáte s kandidaturou i do letošních sněmovních voleb?

Určitě plánujeme významnou účast v komunálních volbách v roce 2018. Co se týče parlamentních voleb v říjnu 2017, zúčastníme se jich pouze v případě, že budeme dostatečně silní, abychom byli schopni překročit pětiprocentní práh. Pokud bychom takový pocit neměli, tak bychom nechtěli, aby hlasy pravice propadly. V tom případě bychom složili společnou kandidátku s nějakou další pravicovou stranou.

