Obama: Trumpova slova mě povzbudila. Všichni chceme pro USA to nejlepší

„Nejsme na prvním místě republikáni či demokraté. Jsme hlavně Američané. Jsme hlavně vlastenci. Všichni chceme pro naši zemi to nejlepší. To jsem slyšel i z Trumpových slov včera v noci (v noci na dnešek SEČ) a slyšel jsem to od něj, i když jsem s ním přímo hovořil. Povzbudilo mě to,“ prohlásil demokratický prezident, kterého republikán Trump v lednu v Bílém domě vystřídá.

Obama uvedl, že vítězi voleb telefonoval již kolem půl čtvrté ráno místního času, aby mu pogratuloval. Zároveň ho na čtvrtek pozval do Bílého domu.

Obama řekl, že po volbách hovořil i s neúspěšnou demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou. „Jsem na ni hrdý, mnoho Američanů k ní vzhlíží,“ dodal. Její kandidatura a nominace vyslala podle Obamy vzkaz dívkám po celé zemi, že „mohou dosáhnout nejvyšších pater politiky“. Jak dodal, je přesvědčený, že Clintonová a její manžel, exprezident Bill Clinton, budou pokračovat ve skvělé práci pro lidi po celém světě.

Jak americký prezident během svého projevu uvedl, kampaň byla dlouhá a velmi tvrdá a zatímco množství Američanů nyní jásá, jiní cítí opačné pocity. Každý je smutný, když jeho strana prohraje, dodal s tím, že prohry k politice patří a jeho již také potkaly, stejně jako jeho viceprezidenta Joea Bidena. Ten při Obamově řeči stál vedle něj. Oba v této souvislosti zavtipkovali na téma, že to byl právě Obama, kdo Bidena porazil v demokratických primárkách před volbami v roce 2008. Jak ovšem americký prezident sportovní terminologií dodal, „všichni jsme stejně jeden tým“.

