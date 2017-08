Nulové investice: Trumpova firma jednala během kampaně o stavbě mrakodrapu v Moskvě

Společnost nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednávala o výstavbě Trump Tower v Moskvě v době, kdy Trump teprve usiloval o zvolení. Napsal to list The Washington Post, podle nějž konglomerát The Trump Organization o výstavbě v Rusku jednal od září 2015 do začátku roku 2016. Trump, který byl prezidentem zvolen loni v listopadu, v kampani tvrdil, že ho s Ruskem nepojí žádné podnikatelské projekty.