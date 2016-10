Nobelovu cenu za literaturu obdržel americký písničkář Bob Dylan

Pětasedmdesátiletý Dylan má za sebou pětapadesátiletou hudební kariéru a za tu dobu napsal přes 500 písní a prodal přes 74 milionů kopií svých alb. Jako první rockový hudebník v historii získal Pulitzerovu cenu, hrál v několika filmech a na svých cestách také maluje.

Mezi jeho neznámější hity patří písně Blowin' In The Wind nebo Like A Rolling Stone.

Dylanovo jméno se objevovalo mezi favority na udělení Nobelovy ceny za literaturu posledních dvacet let, většina odborníků ale nepovažovala za pravděpodobné, že by ocenění dostal někdo, koho veřejnost vnímá především jako hudebníka, napsala agentura AP.

Loni získala Nobelovu cenu za literaturu běloruská spisovatelka a novinářka Světlana Alexijevičová, která jako kritička režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka byla nucena žít přes deset let v exilu.

Jediným českým spisovatelem, který dostal Nobelovu cenu za literaturu, byl v roce 1984 Jaroslav Seifert.

Laureát Nobelovy ceny kromě prestižní medaile a diplomu získá i osm milionů švédských korun (22,5 milionu korun). Slavnostní předání ocenění se uskuteční v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince.

Oznámení laureáta ocenění za literaturu uzavřelo letošní ohlašování prestižních cen. Už minulý týden oznámili ve Stockholmu nositele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, fyziku, chemii, tento týden i za ekonomii. V Oslu minulý týden zveřejnili jméno letošního laureáta ceny za mír, kterým se stal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Letos se výjimečně cena za literaturu oznamovala jako poslední.

Přečtěte si o dalších letošních laureátech Nobelovy ceny: