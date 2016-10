Nobelovu cenu za ekonomii získala dvojice vědců za teorii smluv

Hart (68) je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě. Holmström (67), který je původem příslušník švédské menšiny ve Finsku, působí jako profesor ekonomie a managementu na Massachusettském technologickém institutu.

„Jejich práce pokládá intelektuální základy pro tvorbu politiky a institucí v celé řadě oblastí, od zákonů o bankrotech po politické zřízení,“ uvedla akademie. Oba ekonomové podle jejího sdělení vytvořili nové teoretické nástroje, které slouží lepšímu pochopení kontraktů v ekonomice a v životě a umožňují vyhnout se nástrahám v konkrétních podobách smluv.

Moderní ekonomika je založena na nespočetném množství kontraktů, mezi něž patří například smluvní vztahy mezi akcionáři a manažery firmy, mezi pojišťovnou a klientem nebo mezi státními subjekty a jejich dodavateli, uvádí akademie. Oba letošní laureáti rozpracovali všeobecné rámce pro analýzu řady různých problémů ve smluvních vztazích.

Holmström od 70. let zásadně přispěl k poznání problému zastupovaného a zástupce, a tím například ukázal, jak svázat plat šéfa firmy s jejími výsledky, Hart zase od 80. let rozpracoval teorii neúplných kontraktů, kdy není možné, aby smlouva pamatovala na každou eventualitu, takže je nutné optimálně stanovit práva na kontrolu. Jeho práce pomohla lépe pochopit, kdy by měly veřejné služby a instituce jako školy nebo věznice být v soukromých a kdy ve veřejných rukou, nebo které typy firem a za jakých podmínek by se měly sloučit.

Cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje ji až od roku 1968 na Nobelovu památku švédská centrální banka.

Minulý týden byli postupně oznámeni laureáti Nobelových cen za medicínu, fyziku, chemii a za mír, tento čtvrtek je na řadě cena za literaturu. Ocenění se budou předávat 10. prosince, v den výročí úmrtí Alfreda Nobela.

Přečtěte si o dalších letošních laureátech Nobelovy ceny:

Robert Holmström (67) Narodil se 18. dubna 1949 v Helsinkách. Patří ke švédsky mluvící menšině ve Finsku. V současnosti žije v americkém Bostonu. Vystudoval matematiku a fyziku na Helsinské univerzitě a operační výzkum na americké Stanfordově univerzitě. V minulosti působil na Severozápadní univerzitě, která se nachází v Evanstonu v americkém státě Illinois a na prestižní americké Yaleově univerzitě, kde byl profesorem ekonomie a managementu. Je členem řady významných institucí, mimo jiné Americké akademie umění a věd, Královské švédské akademie věd a Ekonometrické společnosti, jejíž byl v roce 2011 prezidentem. V letech 1999 až 2012 byl členem představenstva finského výrobce telekomunikačních zařízení Nokie. Je ženatý, má jednoho syna.