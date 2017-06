Nezaměstnanost v Česku klesá, nedostatek pracovníků brzdí ekonomiku

Lidí bez práce bylo 308 521, což je nejnižší číslo za květen od roku 2008, tedy od doby před ekonomickou krizí. Počet volných míst naopak vytrvale stoupá, v květnu přesáhl 174 000. „V řadě regionů je podíl nezaměstnaných osob na historických minimech, především pak v oblastech, kde jsou průmyslové zóny,“ uvedla generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková.

K poklesu pomohly podle ní růst ekonomiky i sezonní práce a pokles by mohl pokračovat i v dalších měsících. Stejný názor mají analytici, podle nichž by v dalších měsících mohla nezaměstnanost klesnout pod čtyři procenta.

Přečtěte si komentář k přetrvávajícím socialistickým tendencím v české politice:

Situace, kdy vytrvale klesá počet nezaměstnaných a zároveň přibývá volných míst, podle ekonomů sice přináší růst mezd, ale také již brzdí růst ekonomiky. „Nedostatek zaměstnanců se již stal překážkou pro rychlejší růst průmyslu a je velmi pravděpodobné, že zatím se na tomto faktu nic nezmění,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je řadu míst téměř nemožné obsadit, především pozice kvalifikovaných pracovníků do průmyslu nebo řidičů.

Například Úřad práce v Královéhradeckém kraji se podle ředitele Martina Horáka snaží jednat s firmami, zda by zvážily úpravu vícesměnných provozů, aby mohly zaměstnat i lidi, pro které je problémem práce ve směnném provozu. „Firmám to sice nese náklady navíc, ale je to mnohdy jedna z posledních možností, jak mohou najít pracovníky,“ uvedl Horák.

Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR za květen 2017 (v pct.): Praha 2,9 Středočeský kraj 3,4 Jihočeský kraj 2,9 Plzeňský kraj 2,6 Karlovarský kraj 4,2 Ústecký kraj 6,6 Liberecký kraj 4,3 Královéhradecký kraj 2,8 Pardubický kraj 2,7 Vysočina 3,5 Jihomoravský kraj 4,8 Olomoucký kraj 4,6 Zlínský kraj 3,6 Moravskoslezský kraj 6,4 ČR celkem 4,1

Zdroj: Úřad práce ČR

Firmy by mohly najít nové pracovníky třeba i mezi matkami s dětmi. Podniky ale podle ředitelky odboru zaměstnanosti pardubického Úřadu práce Evy Mikšové stále ještě nenabízejí ve velkém kratší úvazky, které by matkám vyhovovaly. „I když se situace mění, pořád těch kratších úvazků je minimum,“ dodala.

Další pokles podle analytiků uškodí ekonomice

Některé firmy musejí kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí hledat nové zaměstnance v cizině. Za prací do Čech přicházejí třeba lidé z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska. „S rostoucí ekonomikou a s aktuálně klesající nezaměstnaností jsou firmy nucené zaměstnávat cizince. Do současné chvíle jsme pomohli zaměstnat více než desítky odborných specialistů ze zahraničí,“ uvedla obchodní ředitelka brněnské personální agentury Advantage Consulting Martina Látalová.

Třeba výrobce počítačů Foxconn, který patří k největším zaměstnavatelům v Pardubickém kraji, řeší podle tamní ředitelky pracovního úřadu Mikšové nedostatek lidí náborem pracovníků z Mongolska. „Mají s tím dobré zkušenosti,“ řekla.

Přečtěte si více o stavu tuzemské ekonomiky: